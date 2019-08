W poniedziałek projekt raportu komisji ds. VAT

W poniedziałek przedstawię projekt raportu końcowego komisji śledczej ds. VAT - zapowiedział przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS).

Na poniedziałek 26 sierpnia zwołałem posiedzenie #KomisjaVAT na którym przedstawię projekt raportu końcowego komisji - napisał na Twitterze Horała.

Na początku lipca podczas konferencji prasowej w Sejmie Horała poinformował, że komisja na zamkniętym posiedzeniu podjęła decyzję w sprawie dalszego harmonogramu prac. Podkreślił, że muszą się one zakończyć w tej kadencji.

Ponieważ trzeba się liczyć z ewentualnością, że wrześniowe posiedzenie Sejmu będzie ostatnim w tej kadencji, więc komisja końcowy raport musi przyjąć w początkach września. Musi on więc być przedstawiony do wiadomości posłów, aby mogli zgłosić poprawki około 20-25 sierpnia. Przewodniczący komisji potrzebuje około miesiąc na ostateczne prace nad raportem - mówił wówczas Horała.

Na początku sierpnia wiceprzewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział, że komisja ma „mnóstwo” materiału, „bo mamy za sobą 315 godzin przesłuchań, zeznania 67 świadków”.

Komisja przesłuchała m.in. b. premiera Donalda Tuska, b. ministra finansów Jacka Rostowskiego, b. wiceministrów finansów: Andrzeja Parafianowicza i Jacka Kapicę, prof. Witolda Modzelewskiego, Elżbietę Chojnę-Duch, a także przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomira Siwego, byłego dyrektora departamentu podatków Tomasza Tratkiewicza, czy byłego członka Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów Jerzego Martiniego.

Komisja śledcza ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 roku, aby zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Badała okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, „w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych”.

PAP, MS