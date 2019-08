LINK4 z ekopolisą na hulajnogę i nie tylko

Korzystasz z hulajnogi lub innego urządzenia transportu osobistego? Zadbaj o bezpieczeństwo siebie i innych. LINK4 startuje z nową ofertą ubezpieczenia OC dla ekocyklistów.

Rowery na dobre wpisały się w panoramę polskich miast, a od tego roku przebojem dołączyły do nich hulajnogi, zarówno zwykłe, jak i elektryczne. Niestety, nie ma praktycznie tygodnia bez doniesień o kolejnym zdarzeniu z udziałem użytkowników tych urządzeń i osób trzecich. Tymczasem doświadczenia krajów, w których elektryczne hulajnogi są bardziej powszechne, wskazują, że do najczęstszych urazów na skutek wypadków z ich udziałem zalicza się złamania kości (40 proc.), uszkodzenia głowy (32 proc.) oraz skaleczenia i skręcenia (28 proc.) – wynika z badań zaprezentowanych w tegorocznym raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „Nowa miejska mobilność”. Skutki takich zdarzeń, poza obrażeniami fizycznymi, mogą być dotkliwe także dla portfela. I właśnie przed konsekwencjami finansowymi chronić ma nowa propozycja od LINK4 – OC dla ekocyklistów, czyli dla wszystkich, którzy poruszają się zwykłym rowerem, hulajnogą lub deskorolką, a także ich elektrycznymi odpowiednikami, czyli urządzeniami transportu osobistego (UTO).

Wydaje się, że potrzebujemy czasu, by nauczyć się korzystać rozsądnie z tego typu urządzeń, bo bez wątpienia mają one swoje pozytywne strony, chociażby większą mobilność w transporcie czy aspekt ekologiczny. Widzimy też potencjał wśród polskich kierowców, którzy z ich wykorzystaniem mogliby łatwiej przemieszczać się po niektórych obszarach miejskich, np. tam, gdzie trudno dotrzeć samochodem. Właściciele aut mają świadomość posiadania polisy ubezpieczeniowej, więc mamy nadzieję, że tych, którzy korzystają także z rowerów lub hulajnóg, przekonamy do naszej nowej oferty – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Dla porównania, we Francji, gdzie UTO są bardziej powszechne, szacuje się, że ok. 40 proc. przejazdów odbywa się z wykorzystaniem kilku środków transportu.

OC dla ekocyklistów to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z użytkowaniem urządzeń transportu osobistego (czyli jedno- lub wielośladowy środek przeznaczony do transportu lądowego osób, napędzany za pomocą silnika elektrycznego, konstrukcyjnie ograniczającego prędkość jazdy do 25km/h), a także w związku z użytkowaniem „zwykłych” rowerów, hulajnóg czy deskorolek. Polisa obejmuje szkody powstałe na terenie Europy.

Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy zdecydują się na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub Autocasco w LINK4. Cena to jedynie 25 zł na cały rok przy sumie gwarancyjnej w wysokości 25 tys. zł. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i jest tożsamy z okresem ubezpieczenia wskazanym w polisie komunikacyjnej.

Ze wspomnianych wcześniej badań wynika, że zaledwie nieco ponad 4 proc. użytkowników hulajnóg jeździ z kaskiem na głowie. Dlatego, przy okazji startu nowego produktu LINK4 przypomina, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń transportu osobistego.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze jest jednym z kierunków, który sobie wyznaczyliśmy w naszej działalności ubezpieczeniowej. Dlatego przy okazji startu nowego produktu chcemy przypomnieć kilka podstawowych zasad, które mogą pomóc uniknąć przykrych zdarzeń na drogach, chodnikach czy ścieżkach rowerowych. Być może niektórym te zasady wydają się oczywiste, ale doniesienia medialne o kolejnych wypadkach lub kolizjach wskazują, że tak nie jest. A czasem niewiele wystarczy, żeby ograniczyć niepotrzebne ryzyko – tłumaczy Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy LINK4.

Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń transportu osobistego? Poniżej prezentujemy siedem zasad, dzięki którym ich użytkownicy mogą poprawić bezpieczeństwo siebie i osób trzecich: