Susza: Rząd nie zostawi rolników

Rolnicy nie będą pozostawieni sami sobie. Dopłaty do hektara w wysokości 1000 zł tam, gdzie straty przekraczają 70 proc., będą zrealizowane zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Szef KPRM został zapytany we wtorek w radiowej „Jedynce”, czy na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów zapadnie decyzja ws. dopłat w wysokości 1000 zł do hektara dla tych rolników, którzy ponieśli najcięższe straty, odpowiedział: „Na pewno oczywiście zrealizujemy i tę zapowiedź”.

„Warto zwrócić uwagę, że w zeszłym roku też mieliśmy poważny problem z suszą, natomiast były to historyczne decyzje w takim znaczeniu, że przeznaczono na likwidację skutków suszy, na wsparcie rolników, ponad 2 mld zł. To chyba po 1989 r. największe takie wsparcie dla tych rolników, którzy ponieśli straty i w tym roku również rolnicy nie zostaną pozostawieni sami sobie, te dopłaty do hektara w wysokości 1000 zł tam, gdzie straty przekraczają 70 proc., będą zrealizowane zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego” - mówił. Dodał, że rząd PiS nie tylko wspiera rolników finansowo, ale działa również systemowo.

Podczas II Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Kolnie (Podlaskie), które odbywało się w niedzielę, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rolnicy dotknięci suszą dostaną 1000 zł dopłaty do hektara, jeśli straty są wyższe niż 70 proc. Według ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, wypłaty powinny ruszyć we wrześniu.

Morawiecki mówił, że „polskie państwo nie zostawi rolników w potrzebie. (…) Musi w biedzie pomagać polskiemu rolnikowi. Polskie państwo jest po to, żeby wspierać w trudnych momentach”. „W naszym planie gospodarczym w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju właśnie rolnictwo polskie znajduje naczelne miejsce” - zapewnił szef rządu.

PAP/ as/