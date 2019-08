Morawiecki: Budżet rośnie mimo obniżek podatków

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu, poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Mam przyjemność przedstawić projekt budżetu na 2020 r. Budżet, który po raz pierwszy od 30 lat jest budżetem bez deficytu - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dodał, że już budżet w ubiegły roku był z najniższym deficytem od wielu lat.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto: prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł, limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł, co oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

Wydatki na ochronę zdrowie w 2020 roku wyniosą 5%. Ten poziom nawet przekroczymy - zgodnie z tym, co powiedział dzisiaj minister zdrowia - wyniesie 5,06% - powiedział premier. - W ramach budżetu na 2020 r. te cele społeczne zostały utrzymane, tak jak na cele obronne. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy obniżamy podatki - dodał Morawiecki.

Według projektu budżetu prezentowanego przez premiera wynika, że założono obniżki podatków przyjęte przez rząd, m.in. PIT 0% dla młodych, powszechną obniżkę podatku PIT do 17% wraz z wyższymi kosztami uzyskania przychodu, a także obowiązującą obniżkę podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw z 19% do 9%. Budżet obejmie także finansowanie programu Rodzina 500+, specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 zł miesięcznie wraz z wyższą kwotą zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego. W budżecie przewidziano także środki na wypłatę tzw. matczynych emerytur dla mam, które wychowały co najmniej 4 dzieci, a także program „Dobry start” - wyprawkę dla dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 300 zł.

Wydatki na obronę narodową wyniosą 2%. Prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. determinowany będzie m. in. wzrostem gospodarczym, a także efektem już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego.

Mamy obecnie jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w UE. Ten poziom konserwatywny założony w budżecie skłania nas do ostrożnego optymizmu co do dalszego realizowania naszych zapowiedzi o ile wyborcy ponownie nam zaufają - dodał premier.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne są zgodne z założeniami przyjętymi przez rząd w czerwca - są one następujące: wzrost PKB na poziomie 3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego o 6,4%.

