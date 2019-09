Kolejna obwodnica oddana

Przybliżamy Lublin do Warszawy, jeśli chodzi czas przejazdu - powiedział w piątek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas uroczystości oddania do użytku 15 km trasy ekspresowej S17 stanowiącej obwodnicę Ryk (Lubelskie).

Wraz z otwarciem obwodnicy Ryk powstała możliwość jazdy ekspresową drogą S17 przez 140 kilometrów - od Garwolina (Mazowieckie) do miejscowości Piaski (Lubelskie), którą - jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - kierowcy samochodów osobowych będą mogli teraz pokonać w ok. 70 minut.

Od czerwca oddaliśmy 60 km tej (nowej) drogi (ekspresowej). To znaczy przybliżyliśmy Lublin do Warszawy w czasie przejazdu. To jest ponad godzinę szybciej jesteśmy w stanie dotrzeć z Lublina do Warszawy. To niezmiernie ważne, że w chwili obecnej użytkownicy korzystają z bardzo bezpiecznej, przewidywalnej i komfortowej drogi. Kolejne odcinki są w budowie - powiedział Adamczyk.

„Polskie drogi muszą być coraz bardziej bezpieczne. Polskie drogi muszą być coraz bardziej komfortowe, coraz bardziej przewidywalne, jeśli chodzi o czas przejazdu. To jest nasz obowiązek wobec wszystkich Polaków, którzy tego oczekują. Polakom to się po prostu należy” - dodał minister.

Podkreślił, że budowa dróg ekspresowych to - obok programów wsparcia budowy dróg lokalnych czy przywracania połączeń autobusowych - działania służące eliminowaniu zjawiska wykluczenia komunikacyjnego.

Otwieramy komunikacyjnie regiony, które do tej pory można było uznać za częściowo lub w pełni wykluczone komunikacyjnie. Rząd PiS walczy z wykluczeniem komunikacyjnym. Robimy to skutecznie i chcemy być dalej skuteczni w realizacji tego zadania - powiedział Adamczyk.

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek powiedział, że otwarcie obwodnicy usprawni ruch w mieście, ale też daje szansę na rozwój miasta i przyciągnięcie inwestycji.

Ryki czekały na tę obwodnicę długie lata. Ostatnie lata były szczególnie trudne, Ryki przez połowę tygodnia były praktycznie zakorkowane, a sam proces inwestycyjny jeszcze ten problem spotęgował. Teraz mieszkańcom będzie się żyło spokojniej, a nam będzie się jeździło bezpieczniej - powiedział Żaczek.

„Widzę tu same szanse dla naszego miasta. Widzimy ożywienie ze strony inwestorów, przygotowujemy się do tego procesu, dokonujemy odpowiednich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego” - dodał burmistrz Ryk.

Jak informuje GDDKiA, nowo otwarta obwodnica pozwoli ominąć Ryki w niecałe dziesięć minut. Do tej pory przejazd przez to miasto w godzinach szczytu trwał co najmniej dwa razy dłużej.

Oddane do użytku 15 km trasy S17, omijające od wschodu miejscowość Ryki, to fragment zadania obejmującego w sumie ponad 20 km tej trasy pomiędzy granicą województw lubelskiego i mazowieckiego a węzłem Skrudki. 5-kilometrowy fragment tej drogi udostępniono już na początku lipca.

Cały ten odcinek S17 wybudowała firma PORR Polska Infrastructure. Prace budowlane kosztowały ponad 651 mln zł, ale łączna wartość inwestycji obejmująca również prace projektowe, badania archeologiczne, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz wynagrodzenie dla nadzoru to blisko 760 mln zł. Budowa trasy przebiegała tu przez trudne geologicznie tereny rzecznych dolin. Nawierzchnia drogi jest wykonana z betonu cementowego.

Na oddanym w piątek fragmencie trasy przez pewien czas będzie jeszcze obowiązywać ograniczenie prędkości do 100 km/h, co związane jest z niezakończonymi jeszcze pracami na tzw. starej 17, które obejmuje kontrakt z wykonawcą.

To już czwarty odcinek S17 oddany w tym roku do ruchu. Przed wakacjami kierowcy pojechali 13-kilometrowym odcinkiem pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, a 4 lipca oddano do ruchu kolejne dwa odcinki realizacyjne od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (o łącznej długości 25,2 km).

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako jeden z pięciu kontraktów S17 pomiędzy Garwolinem i węzłem Kurów Zachód (i dojazdem do mostu w Puławach), na które w 2017 roku otrzymano 1,178 mld zł dotacji.

Obwodnica Ryk to fragment z około 100 km powstającej na trasie Lublin - Warszawa „ekspresówki” S17 od węzła Kurów Zachód do miejscowości Zakręt. Łączne koszty budowy trasy pomiędzy węzłami Zakręt i Kurów Zachód to blisko 4 mld zł, z czego blisko 2,1 mld zł stanowi dofinasowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

