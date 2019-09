Francuzi także podejrzewają Iran

Deklaracja jemeńskich zbrojnych rebeliantów Huti, jakoby to oni za pomocą dronów przeprowadzili atak na dwie rafinerie w Arabii Saudyjskiej, „nie jest bardzo wiarygodna” - ocenił minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian.

Jemeńscy rebelianci ogłosili, że to oni dokonali tego ataku. Nie jest to bardzo wiarygodne - powiedział szef francuskiej dyplomacji telewizji C News. - Trwa międzynarodowe dochodzenie, poczekajmy na jego wyniki. Przed ich ogłoszeniem nie będę miał sprecyzowanej opinii - oświadczył Le Drian, dodając, że dochodzenie to będzie szybkie.