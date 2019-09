Udział OZE w produkcji prądu ma wynieść 27 proc. w 2030 r.

Doszliśmy do takiego momentu, że możemy powiedzieć, że rozwijamy energetykę odnawialną - podkreślił w sobotę w Toruniu minister energii Krzysztof Tchórzewski. Zaznaczył, że jej udział w produkcji prądu w 2030 r. ma wynieść ok. 27 proc., a w 2040 r. - 33 proc.

Tchórzewski wziął udział w konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Doszliśmy do takiego momentu, że możemy powiedzieć, że rozwijamy energetykę odnawialną, która jest coraz tańsza w zakresie inwestycyjnym. (…) Już rozwijamy odnawialne źródła energii. Chcemy, aby udział energii odnawialnej w energetyce w 2030 r. wyniósł około 27 proc., a w 2040 r. - około 33 proc. Będziemy to jeszcze negocjować i mogą być jakieś ruchy - procent w prawo w lub w lewo. Chodzi o to, żebyśmy znaleźli ten miks energetyczny” - mówił Tchórzewski.