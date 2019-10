Piątka Kaczyńskiego na pierwsze 100 dni nowego rządu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej przedstawili pięć propozycji programowych, które PiS zamierza zacząć realizować, jeśli wygra wybory, podaje portal wPolityce.pl.

Chcieliśmy zapowiedzieć coś, co odnosi się do tej wartości, którą wnieśliśmy do polskiego życia publicznego. Tą wartością jest wiarygodność. Zapowiedzieliśmy, że zrealizujemy pewien program i ten program został zrealizowany — mówił prezes PiS.

Jak dodał Jarosław Kaczyński, w ciągu pierwszych 100 dni zostaną albo uchwalone ustawy, albo odpowiednie programy działania, programy rządowe. Dotyczy to po pierwsze tzw. Małego ZUS-u, (…) to jest także zapewnienie, że będzie 13. i 14. emerytura.

To jest także pakiet kontrolny dla wszystkich osób po 40-tym roku życia, chodzi tutaj o pakiet badań. (…) To jet program budowy 100 obwodnic. Wreszcie plan doprowadzenia do równych dopłat dla polskich rolników — dodał szef PiS.

Według premiera Mateusza Morawieckiego, tych pięć punktów, które są bardzo ważne dla mieszkańców całej Polski, niech będzie takim naszym mocnym zobowiązaniem na kolejne miesiące, kolejne kwartały.

Chcemy podkreślić, jak ważnym elementem jest wiarygodność. To co obiecaliśmy, to wykonaliśmy. Teraz też chcemy zawrzeć taki kontrakt z obywatelami — podsumował premier.

