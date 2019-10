KONGRES 590: Internet 5G wpłynie na zmiany społeczno-gospodarcze i nasze bezpieczeństwo

Wprowadzenie w Polsce i nowego standardu internetu mobilnego 5G będzie wymagało innego niż dotychczasowe podejścia do wymogów bezpieczeństwa. Występujący na Kongresie 590 minister cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że w najbliższym czasie rząd przedstawi propozycje przepisów prawnych mających opisać obowiązki operatorów telekomunikacyjnych i dostawców technologii.

W dyskusji panelowej „Sieć 5G. Przełom technologiczny a rzeczywistość geopolityczna” moderowanej przez Maksymiliana Wysockiego z portalu wGospodarce.pl, wzięli udział: minister cyfryzacji Marek Zagórski; Mariusz Miszewski, pełnomocnik zarządu firmy DGT; Nikodem Bończa Tomaszewski - prezes zarządu Exatel i Konrad Ciesiołkiewicz, zarządzający społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa i relacjami publicznymi w Orange Polska.

Obecni na Kongresie eksperci i przedsiębiorcy podkreślali jednocześnie, że bezpieczeństwo to tylko jedno z wyzwań jakie niesie 5G, a polem równie istotnej odpowiedzialności i troski powinien być wpływ społeczno-gospodarczy towarzyszący zmianom technologicznym. Znajduje to odzwierciedlenie w globalnych trendach, w których państwa poprzez regulacje, a firmy kierując się społeczną odpowiedzialnością próbują odpowiadać na nową rzeczywistość polityczną i potrzeby obywatelskie.

Jak zauważył Konrad Ciesiołkiewicz z Orange Polska, wkraczamy w nową erę nowych szans i wyzwań, ale budujące jest to, że tym razem w centrum dyskusji o wpływie nowych technologi jest człowiek.

Reprezentuję ten aspekt bardziej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorczości. Powiedziałbym, że rośnie pewna świadomość korzystania z technologii i chyba rzeczywiście wkraczamy w pewną nową erę i to jest presja społeczna wywierana na firmach, w pewną erę dojrzałości i trzeźwości w podejściu do użytkowania tych technologii powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, zarządzający społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa i relacjami publicznymi w Orange Polska. - Wydaje mi się, że to jest też czas i moment na mowę o tym, jakie są zobowiązania różnych podmiotów - podkreślił.

Jak podkreślił, wśród zobowiązań należy zastanowić się nad tym jakie są zobowiązania państwa, instytucji publicznych, ale także jakie są zobowiązania społeczne firm, żeby rozwój nie był tylko ekonomiczny, ale żeby te technologie wspierały realnie rozwój społeczno-ekonomiczny.

Chylę czoła, bo Ministerstwo Cyfryzacji robi bardzo dużo, żeby inwestować w tzw. kompetencje cyfrowe, kompetencje przyszłości. Te kompetencje mogą nazywać się różnie, ale kiedy mówimy o kompetencji cyfrowej, to nie są to tylko kompetencje techniczne. Dzisiaj mówimy też o tzw. kompetencjach transwersalnych i to one są w centrum uwagi, bo one stawiają człowieka w centrum uwagi i dyskusji debaty o nowych technologiach. To kompetencje takie, jak praca w grupie, jak umiejętność radzenia sobie ze stresem, również stresem informacyjnym, zadania dla dostawców sprzętu i zadania dla operatorów i my jako Orange angażujemy się w te kwestie od wielu lat - dodał Ciesiołkiewicz.