Umowa o wolnym handlu UE - Wielka Brytania potrzebna od zaraz

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli, że po brexicie UE i Wielka Brytania powinny jak najszybciej zawrzeć umowę o wolnym handlu.

Podkreśliła, że osiągnięte w czwartek porozumienie pozwala na uregulowany brexit i zapewnia okres przejściowy do końca 2020 roku, dając tym samym czas na uzgodnienie umowy o wolnym handlu.

Teraz jest jasne, że Wielka Brytania będzie państwem trzecim, z którym musimy zawrzeć jak najszybciej umowę o wolnym handlu - oświadczyła kanclerz, dodając, że unijni przywódcy nie wdawali się w spekulacje, co by było, gdyby brytyjska Izba Gmin odrzuciła porozumienie dotyczące brexitu.

Teraz to kwestia zaufania brytyjskiemu parlamentowi, by podjął decyzję. To stary, doświadczony i mądry parlament. (Brytyjski premier) Boris Johnson obiecał, że zrobi wszystko, by zapewnić większość” - relacjonowała Merkel.