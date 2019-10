Bankowa informatyka dwóch prędkości

Dostawcy rozwiązań IT mocno liczą, że sektor finansowy będzie w najbliższych latach odważniej stawiać na technologie chmurowe. Banki wolą zachować jednak ostrożność, wskazując na wymogi regulacyjne. Dziś wiele z nich strategiczne zasoby IT ma na własnych serwerach, a chmurę wykorzystuje do obsługi standardowych funkcjonalności - pisze w „Gazecie Bankowej” Marek Jaślan

Prognozy są optymistyczne – jak szacuje IDC, w 2019 roku banki na całym świecie zainwestują ponad 20 mld dolarów w rozwiązania chmurowe. Zwolennicy tej technologii przekonują, że wdrożenie systemów IT opartych na chmurze pozwala sektorowi finansowemu znaleźć odpowiedź na wiele problemów, takich jak rosnące koszty obsługi IT, presja konkurencyjna ze strony fintechów czy zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Do tego typu argumentów chętnie odwołuje się Marcin Zmaczyński, head of marketing CEE w Aruba Cloud, który przypomina też, że w ubiegłym roku Związek Banków Polskich przeprowadził eksperyment „Tezeusz”. Chodziło w nim o sprawdzenie adekwatności rozwiązań chmurowych do potrzeb sektora finansowego. Badanie wyraźnie udowodniło, że taki zabieg jest nie tylko możliwy, ale i korzystny finansowo oraz bezpieczny. Zauważa on, że coraz przychylniejszym okiem na chmurę zaczyna patrzeć także Komisja Nadzoru Finansowego.

Czy to jednak oznacza, że wkrótce wszystkie dane o naszych finansach zostaną przeniesione do chmury?

– Obecnie banki są zobowiązane do dostosowania się do unijnej dyrektywy Payment Services Directive II, która między innymi obliguje sektor bankowy do udostępnienia swoich danych i API zaufanym podmiotom, w tym firmom z sektora fintech. Oznacza to wzrost presji konkurencyjnej ze strony podmiotów mogących oferować innowacyjne usługi finansowe bez konieczności ponoszenia kosztów gwarancji bezpieczeństwa, które leżą po stronie tradycyjnych banków. Chmura pozwoli bankom stworzyć platformę, dzięki którym niskim kosztem programiści będą mogli tworzyć rozwiązania oparte na danych banku, a które zwiększą rentowność jego produktów – uważa Marcin Zamczyński.

Korzyści jest wiele, ale…

Także Maciej Ostrowski, dyrektor sprzedaży do sektora bankowego w Oracle Polska patrzy na ten trend z optymizmem, ale też rozumie banki, które ostrożnie podchodzą do technologii chmurowej. Podkreśla on, że w bankowych środowiskach informatycznych chmura, jako model dostarczania infrastruktury, funkcjonuje od kilku lat. W powszechnym użyciu jest chmura prywatna, budowana przez zespoły bankowe IT na potrzeby systemów wewnętrznych. Modele hybrydowe i publiczne są realizowane rzadziej, na ogół w zastosowaniach, które w warunkach polskich nie są objęte definicją outsourcingu bankowego.

– Zastosowanie chmury publicznej w warstwie infrastruktury IT przynosi organizacji wiele korzyści, związanych z automatyzacją podstawowych zadań administracyjnych. Automatyzacja eliminuje konieczność zatrudniania coraz trudniej dostępnych specjalistów IT oraz zwiększa efektywność operacyjną przyspieszając chociażby tworzenie nowych środowisk. Niestety, w branżach mocno regulowanych wykorzystanie chmury publicznej może być bardzo trudne, ze względu na specyficzne wymogi prawne i regulacyjne. Taka sytuacja ogranicza możliwość stosowania nowoczesnych i innowacyjnych, ale specyficznych dla chmury publicznej modeli operacyjnych.

Zauważa, że krytyczną rolę w tym zadaniu pełnią zespoły bezpieczeństwa – to one na ogół ostatecznie decydują czy konkretne zastosowanie chmury spełnia wymagania regulatorów.

Dwie prędkości jeszcze przez kilka lat

Z tych też względów niektórzy z ekspertów IT zaczęli używać termin: informatyka dwóch prędkości , by opisać stan wdrażania rozwiązań opartych na cloud computing. Według niego jeszcze przez co najmniej kilka najbliższych lat instytucje finansowe strategiczne zasoby IT bedę trzymać u siebie na własnych serwerach, a chmurę będą wykorzystywać do obsługi standardowych funkcjonalności.

Zgadza się z tym Tomasz Fryc, dyrektor ds. rozwoju technologii w Alior Banku. Przewiduje on, że strategia dwóch prędkości będzie przez co najmniej pięć następnych lat strategią preferowaną, choćby z uwagi na bardzo rozważne podejście do ryzyka IT, którego wymaga polski regulator i fakt, że banki w Polsce dopiero rozpoczynają proces adaptacji usług chmurowych.

Nie zaprzecza on, że od co najmniej trzech ostatnich lat można zaobserwować nasilający się trend polegający na zmianie preferowanego sposobu udostępniania technologii IT przez jej producentów. Coraz częściej głównym kanałem dystrybucji nie jest sprzedaż licencji i infrastruktury (model klasyczny, czyli on-premise), tylko świadczenie usługi (model chmurowy). – Jest to trend dla całego IT – nie tylko dla tych technologii, z których korzystają banki. Co ważne, coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że najnowsze zdobycze technologicznie nie są już dostępne w modelu klasycznym, można z nich korzystać tylko i wyłącznie w formie usługi chmurowej – mówi Tomasz Fryc.

Czy to jednak automatycznie skazuje banki na chmurę w szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym, gdzie pewne rozwiązania są dostępne tylko w tym modelu? Według dyrektora Alior Banku jeszcze nie, ale jeśli chcą one budować swoją przewagę konkurencyjną na przewadze technologicznej, to z całą pewnością muszą zacząć aktywnie korzystać z usług chmurowych. (…)

Chmura Krajowa zmieni sytuację?

Nastawienie sektora bankowego do chmury być może istotne zmienią działania podejmowane przez Operatora Chmury Krajowej (OCK), spółki technologicznej powołanej na początku tego roku z inicjatywy PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Firma rozwija usługi związane z cyfrowym przetwarzaniem i przechowywaniem danych, dedykowane polskim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Dostęp do lokalnych usług chmurowych ma umożliwić polskim firmom szybkie tworzenie i uruchamianie innowacyjnych usług przy zachowaniu niskich kosztów. (…)

