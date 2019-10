Korupcja w stolicy: Zatrzymano też byłego szefa Pogoni Szczecin

Dwie osoby - burmistrz warszawskich Włoch i wręczający mu łapówkę deweloper - zostały zatrzymane w Warszawie - poinformowało we wtorek CBA. Według wiceszefa CBA Wiktora Wąsika zatrzymany deweloper to były właściciel Pogoni Szczecin.

„Agenci z warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby uwikłane w korupcyjny proceder. Na gorącym uczynku, tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych, zatrzymano burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy” - podało CBA na swojej stronie internetowej. Według Biura burmistrz „pieniądze wziął od znanego dewelopera i jednocześnie przedsiębiorcy budowlanego”, a gotówkę próbował ukryć w garażu należącym do rodziny.

„CBA zatrzymało na gorącym uczynku przyjęcia łapówki burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Wraz z nim zatrzymano znanego dewelopera, byłego właściciela Pogoni Szczecin” - napisał na Twitterze Wąsik.

Jako Sabriego B. dewelopera zidentyfikowała także TVP Info, która opublikowała „kulisy akcji CBA”.

„Przekazanie 200 tys. zł w gotówce odbyło się na jednej ze stołecznych ulic. Burmistrz Włoch jechał maserati, z naprzeciwka swoim autem nadjechał Sabri B. Mężczyźni uchylili szyby, biznesmen wrzucił urzędnikowi pieniądze, obaj odjechali każdy w swoją stronę. Wszystko obserwowali agenci CBA. Dwie ekipy ruszyły za dwoma autami. Artura W. zatrzymali w garażu przy jego domu. Mężczyzna płakał, kiedy zakładano mu kajdanki” - opisała akcję agentów TVP Info.

Jak zaznaczono obserwowany „biznesmen wszedł do jednej z tureckich knajp”, a przebywający w lokalu mężczyźni próbowali ukryć Sabriego B. i utrudniali działania agentom. „Próbujących przeszkodzić w akcji funkcjonariusze szybko powalili na ziemię. Zakuto też biznesmena. Obu zatrzymanych przewieziono do prokuratury” - podał portal TVP Info.

Zatrzymanym mężczyznom mają zostać postawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Jak podało CBA, w zamian za łapówki burmistrz wydawał korzystne dla dewelopera decyzje administracyjne dotyczące warunków zabudowy, miał też podejmować się także załatwiania podobnych decyzji w innych warszawskich urzędach.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że była to już najprawdopodobniej kolejna transza przyjęta przez urzędnika. Funkcjonariusze przeszukali gabinet burmistrza i siedziby firm należące do biznesmena. Tam zabezpieczono dokumentację, nośniki danych i kopie binarne, które będą stanowić dowody w sprawie. Mężczyźni trafili do Prokuratury Okręgowej w Warszawie” - poinformowało CBA.

Według TVP Info przekazana łapówka była drugą przekazaną burmistrzowi, pierwsza miała być prawdopodobnie podobnej wysokości.

Artur W. z Koalicji Obywatelskiej został burmistrzem Włoch w listopadzie ubiegłego roku, wcześniej był zastępcą burmistrza Bielan.

PAP/ as/