Skala bezrobocia zmieni się. Jak?

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w październiku zmalał - podało w czwartek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Spadek wartości wskaźnika odnotowano po sześciu miesiącach jego wzrostu.

„Sezonowy wzrost bezrobocia lub wyhamowanie jego tempa spadku występuje zwykle o tej porze roku. Warto jednak odnotować, że tegoroczny wzrost był większy od zmian odnotowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego” - podkreślili eksperci BIEC w czwartkowym komunikacie.

Zaznaczyli, że pojawia się coraz więcej symptomów charakterystycznych dla przegrzania rynku pracy - m.in. coraz bardziej doskwierający niewystarczający zasób efektywnej podaży pracy oraz „negatywne czynniki w gospodarce zapowiadające jej spowolnienie, co może istotnie ograniczyć dalszy spadek stopy bezrobocia”.

Biuro zwróciło uwagę, że stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 5,1 proc., a po wyeliminowaniu czynników sezonowych ukształtowała się na poziomie 5,3 proc. „Pomimo że od początku 2014 roku stopa bezrobocia systematycznie spada, z blisko 14 proc. na początku 2014 roku do ok. 5 proc. obecnie, to współczynnik aktywności zawodowej w relacji do całej populacji niewiele się zmienił - w I kwartale 2014 wyniósł 56,1 proc., a obecnie 56,2 proc.” - wskazali eksperci BIEC.

Podkreślili, że od wielu lat Polska należy do państw o jednym z najniższych współczynników aktywności zawodowej w Unii Europejskiej. „Do liderów w tej kategorii należą takie kraje jak Szwecja - 82,5 proc. a w naszym regionie Estonia - 78,8 proc.” - wskazali.

Aktualnie, jak napisano, cztery składowe wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, a tym samym prognozują możliwość spadku stopy bezrobocia. Analogiczna liczba zmiennych zapowiada pogorszenie sytuacji na rynku pracy i możliwy jego wzrost.

„Niezmiennie od kilku miesięcy niepokojące symptomy płyną z badania koniunktury GUS” - zaznaczyli eksperci biura. Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury, jak wskazali, w ujęciu miesięcznym nie uległ zmianie, ale podobnie jak przed miesiącem, kształtuje się na niższym poziomie niż przed rokiem. „Opinie menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych na temat ogólnego stanu koniunktury gospodarczej są niezwykle stonowane i tylko nieznacznie przeważają opinie pozytywne” - czytamy.

Dodali, że drugi miesiąc z rzędu pogorszyło się saldo prognoz dotyczących wielkości zatrudnienia, wzrosła przewaga odsetka firm zapowiadających jego redukcję nad tymi planującymi nowe przyjęcia do pracy. „Zarówno symptomy spowolnienia gospodarczego, jak i rosnące koszty pracy nakazują przedsiębiorcom ostrożność w polityce kadrowej” - stwierdzili.

Zwrócili uwagę, że średnie i duże firmy nadal deklarują chęć zwiększenia zatrudnienia w najbliższej przyszłości, choć w bardzo niewielkim stopniu; natomiast wśród małych przedsiębiorstw dominują plany redukcji ilości pracowników. „W ujęciu branżowym największe redukcje zatrudnienia zapowiadają już od dłuższego czasu producenci odzieży. Największe wzrosty liczby pracowników planowane są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego” - czytamy.

