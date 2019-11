Przywódca ChRL Xi Jinping wezwał we wtorek do walki z protekcjonizmem i zniesienia barier handlowych, rozpoczynając targi importowe w Szanghaju. Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował tam natomiast o pogłębienie reform otwierających chiński rynek.

W swoim przemówieniu Xi powtórzył wcześniejsze obietnice dotyczące ułatwiania zagranicznym podmiotom dostępu do rynku ChRL oraz wzmacniania ochrony praw własności intelektualnej. „Żaden kraj nie może samodzielnie rozwiązać trudności, jakie stoją przed rozwojem światowej gospodarki” - powiedział.

Chiny i USA prowadzą obecnie negocjacje dotyczące treści „pierwszej fazy” porozumienia handlowego, które ma zakończyć trwającą od prawie 16 miesięcy wojnę handlową. Według zapowiedzi Xi i prezydent USA Donald Trump mogą podpisać pierwszą część umowy w listopadzie.

„Musimy burzyć mury, zamiast je budować. Musimy stanowczo przeciwstawić się protekcjonizmowi i unilateralizmowi. Musimy ciągle znosić bariery handlowe, usprawniać globalne łańcuchy wartości i dostaw oraz wspólnie pielęgnować popyt rynkowy” - ocenił Xi.

Rozpoczęta we wtorek druga edycja międzynarodowych chińskich targów importowych w Szanghaju (CIIE) potrwa do niedzieli. Komunistyczne władze w Pekinie przedstawiają te targi jako ważne wydarzenie polityczne oraz jako dowód na skłonność Chin do zakupu większej ilości towarów z zagranicy.

Według krytyków doroczna impreza targowa nie rozwiewa jednak wątpliwości dotyczących polityki gospodarczej Pekinu, w tym w kwestii ochrony własności intelektualnej, barier dostępu do rynku czy nierównego traktowania działających w Chinach zagranicznych firm.

Przemawiający po Xi prezydent Macron podkreślił, że w ostatnich latach Chiny „zrobiły wiele”, by otworzyć swoją gospodarkę, ale zaapelował przy tym o „konsolidację i pogłębianie” tych reform. „Potrzebujemy większej otwartości Chin i ich krajowego rynku () Wszystkie francuskie, niemieckie i europejskie firmy oczekują wiele po składanych tu obietnicach Chin” - powiedział.

Podczas wizyty w Chinach Macron podpisze z Xi umowę, w której zawarty będzie zapis o „nieodwracalności” paryskiego porozumienia klimatycznego - przekazał we wtorek urzędnik kancelarii prezydenta Francji, zastrzegając sobie anonimowość. Według niego porozumienie zostanie podpisane w środę; na ten dzień zaplanowano dwustronne rozmowy przywódców w Pekinie.

W ubiegłorocznej, pierwszej edycji targów importowych w Szanghaju wzięło udział ok. 3,6 tys. firm, które zawarły w czasie tej imprezy umowy opiewające łącznie na 57,8 mld dolarów - wynika z danych oficjalnych. Jednak według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Handlową UE w Chinach prawie połowa spośród umów podpisanych przez zrzeszone w niej firmy europejskie nie została jak dotąd zrealizowana.

„Oczekujemy, że tegorocznemu wydarzeniu będą towarzyszyły konkretne środki ułatwiające dalsze otwieranie rynku i zwiększanie zagranicznych inwestycji, a nie puste obietnice, które słyszeliśmy już wielokrotnie () Chcemy zobaczyć godny uwagi postęp w zapewnianiu europejskim firmom takiego samego nieskrępowanego dostępu do chińskich rynków, jaki mają chińskie firmy w UE” - oświadczył prezes szanghajskiego oddziału izby Carlo Diego D’Andrea.

Przedstawicielstwo UE w Pekinie wezwało w ubiegłym tygodniu chińskie władze do okazania „większej ambicji i autentycznego wysiłku” na rzecz równego traktowania zagranicznych i krajowych firm, gdyż w przeciwnym razie może wystąpić „zmęczenie obietnicami”. W odpowiedzi rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang zapewnił, że Chiny zawsze dotrzymywały słowa i „nie poskąpią wysiłków, by zrealizować swoje obietnice i zobowiązania”.

