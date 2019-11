Bank Pekao nie zwalnia: Znamy zysk grupy

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w trzecim kwartale 2019 roku wzrósł do 656,2 mln zł z 605,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 647,5 mln zł.

Oczekiwania 10 biur maklerskich co do zysku netto za III kwartał wahały się od 636,4 mln zł do 671,8 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 1.391,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.382,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.370-1.395 mln zł).

Wynik z prowizji wyniósł 642,8 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 637,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 632,9 mln zł do 642 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie trzeciego kwartału 2019 roku 176,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 6 proc. niższych odpisów na poziomie 166,4 mln zł.

Wpływ wyroku TSUE dotyczący kredytów konsumpcyjnych na Bank Pekao w 2019 roku wyniesie około 50 mln zł, w 2020 roku będzie poniżej 100 mln zł. Konsekwencje wyroku będą przez bank w pełni zneutralizowane w ciągu 3 lat - podał bank w prezentacji.

Bank utworzył rezerwę na zwrot prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 29,1 mln zł. Ankietowani analitycy spodziewali się, że bank zawiąże rezerwę w wysokości 25-35 mln zł.

PAP Biznes/ as/