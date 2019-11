Skąd wziąć kasę na elektrownię atomową? Decyzja już wkrótce

Rozstrzygnięcia w sprawie finansowania energetyki jądrowej w Polsce powinny zapaść „w ciągu najbliższych miesięcy”, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Jesteśmy bardzo blisko rozstrzygnąć w tej dziedzinie. Na pewno w ciągu roku ta sprawa się zamknie. Mówimy o inwestycjach rzędu ok. 200 mld zł, więc ten program musi być dobrze przygotowany. Będzie potem przez dziesięciolecia realizowany. Ale jesteśmy na finiszu w tej dziedzinie i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy te rozstrzygnięcia będą, bo zainteresowanie współpracą z nami, także kapitałową, znalazło się - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Konferencji Energetycznej Europower.

Wyjaśnił, że uzyskując zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa oraz rynek mocy uwzględniający moce węglowe, zobowiązał się w imieniu rządu do zredukowania średnich emisji CO2 w Polsce, co oznacza zobowiązanie do budowy energetyki jądrowej.

Tu nie chodzi o podpis [premiera pod programem jądrowym], tu chodzi o dopięcie umów, o znalezienie tych, którzy zechcą także w Polsce zostawić swoje pieniądze i razem z nami oczekiwać z tych pieniędzy przychodów, tych, którzy zechcą w Polsce uczestniczyć w wydatkach na poziomie dziesiątków miliardów złotych - podkreślił minister.

Czytaj także:Elektrownia atomowa może powstać na wybrzeżu

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r., a kolejnych pięć do 2043 roku.

(ISBnews)SzSz