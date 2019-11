Polska krytykuje Macrona za osłabianie NATO. Francja wątpi w przywództwo USA

Wśród państw członkowskich UE jest wyraźne zaniepokojenie zmianą polityki Francji dotyczącą NATO - oświadczył w poniedziałek w Brukseli szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie wykluczył poparcia inicjatywy powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa.

To reakcja na słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem „Economist” oświadczył w czwartek, że brak przywództwa ze strony USA powoduje - jak to określił - śmierć mózgu NATO. Ostrzegł też inne kraje europejskie, że nie mogą liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych w zakresie obronności.

Wypowiedzi krytyczne dotyczące Sojuszu Północnoatlantyckiego według nas nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Stany Zjednoczone są zaangażowane w NATO. Na szczycie NATO w Warszawie zostały podjęte ważne decyzje, NATO wysłało swoje oddziały do państw bałtyckich, do Rumunii, także do Polski powiedział dziennikarzom w Brukseli Czaputowicz.