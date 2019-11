Mieszkania najszybciej drożeją w Gdańsku

Z danych przedstawionych w Barometrze Metrohouse i Gold Finance za III kw. wynika, że najszybciej rosną ceny nowych mieszkań w Gdańsku.

Jeszcze do niedawna Warszawa słynęła z najwyższych cen za m kw. mieszkania z rynku pierwotnego. Choć nadal stolica jest najdroższym pod tym względem miastem, to z każdym kolejnym kwartałem starają się jej dorównać Kraków oraz Gdańsk. – Wyżej wymienione miasta metropolitalne to wielkie trio najwyższych cen ofertowych na pierwotnym rynku mieszkań. Według danych portalu RynekPierwotny.pl, który opracowuje dane na temat rynku deweloperskiego do raportu Metrohouse, w III kwartale 2019 r. cena za m kw. mieszkania od dewelopera w Warszawie zapłacimy średnio 9 600 zł, w Krakowie 8 169 zł, a w Gdańsku 8 317 zł, mówi Żaklina Woźniak z sieci biur nieruchomości Metrohouse

Porównując aktualne ceny do cen analogicznych z III kwartału 2018 r. wynika, w niektórych największych miastach Polski ceny wzrosły nominalnie nawet o ponad 1 tys zł za m kw. Największy skok cenowy nastąpił w Stolicy Pomorza – Gdańsku, o 1183 zł.

Poza czynnikami, które obserwujemy w całej Polsce, tj. wzrost cen działek budowlanych, materiałów wykończeniowych, czy robocizny, na korzyść Gdańska przemawia unikalna lokalizacja, komentuje Maciej Górka, ekspert Metrohouse z Gdańska.

Górka dodaje, że wielu klientów za całej Polski postrzega gdański rynek mieszkań w perspektywie inwestycji i to właśnie inwestorzy są siłą napędową zakupów na rynku pierwotnym. Coraz bardziej popularny jest model łączenia wynajmu krótkoterminowego w okresie wzmożonego ruchu turystycznego z tradycyjnym wynajmem długoterminowym na pozostałą część roku. Oprócz turystów (często ze Skandynawii) mieszkania wynajmowane są na dłuższy okres studentom, czy pracownikom z zagranicy. Do inwestowania zachęca średni zwrot, który szacowany jest na od 4 nawet do 7% w skali roku.

Spora różnica cenowa w stosunku do sytuacji sprzed roku zauważalna jest również w Warszawie – wzrost o 999 zł, we Wrocławiu – o 913 zł i w Krakowie – o 889 zł. W porównaniu do zeszłego roku najmniej wzrosły ceny w Poznaniu, zaledwie o 89 zł. Porównując aktualny kwartał do II kw. 2019 r., największy wzrost cen nastąpił w Gdańsku. Przez zaledwie trzy miesiące ceny urosły tam aż o 4,2 %. Duży skok cenowy nastąpił także we Wrocławiu – o 2,5%. Na przestrzeni III oraz II kwartału oraz całego 2018 r. najbardziej stabilny cenowo jest Poznań.

Najbardziej zróżnicowany cenowo rynek pierwotny mamy w Krakowie Zestawienie przedstawione przez RynekPierwotny.pl w Barometrze Metrohouse i Gold Finance wskazuje, że Kraków jest miastem posiadającym najbardziej zróżnicowany wachlarz cen nowych mieszkań. Oczywiście najmniej jest mieszkań od 4 000 do 5000 zł za m.kw. Jeśli chodzi o zakresy cenowe lokali od 5 000 do 9 000 zł kupujący mają dość podobny wybór. W Warszawie mieszkania do 5 000 zł wręcz nie występują, za to największy jest wybór mieszkań powyżej 10 000 zł.

Najmniej zróżnicowana, a zarazem posiadająca największy wybór najtańszych mieszkań jest bezapelacyjnie Łódź, gdzie ponad 60% stanowią mieszkania od 5 000 do 6 000 zł za m kw. Mieszkańcy Łodzi znajdą najwięcej mieszkań w cenie od 6 000 do 7 000 zł za m kw., natomiast w Krakowie i Wrocławiu najwięcej mieszkań jest w cenie od 7 000 do 8 000 zł. Porównując dane dotyczące udziału mieszkań w poszczególnych grupach cenowych z II i III kwartału 2019 r. najciekawsza jest sytuacja w Gdańsku, gdzie udział nowych mieszkań w przedziale 5 000 – 6 000 zł za m kw. zmalał aż o 12,3 procent, a mieszkań od 7 000 do 8 000 zł wzrósł aż o 7,2%. Zmiany zauważalne w Gdańsku powodują, że Stolica Pomorza powoli osiąga „warszawskie ceny”.

