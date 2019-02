Konflikt USA - Chiny. Czy zostało 5 lat do wojny?

Gościem Maksymiliana Wysockiego we wtorkowym „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl był profesor Bogdan Góralczyk, były dyplomata, ambasador w Azji Południowo-Wschodniej i wykładowca akademicki. Prof. Góralczyk jest także autorem książki „Wielki renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje”. Tematem przewodnim programu była próba odpowiedzi na pytanie, czy światu faktycznie, jak wyliczają niektórzy, zostało pięć lat do wojny i kto ją ewentualnie zacznie?

„100 lat narodowego poniżenia” – to termin w Chinach tak samo mocno siedzący w kodzie kulturowym Chińczyków, jak „Jeszcze Polska nie zginęła” w polskim kodzie kulturowym, twierdzi prof. Góralczyk. W dodatku Chin nie należy traktować jako kraju, czy narodu, lecz jako cywilizację, która nigdy nie dała się podbić. Wielu nie docenia, a wręcz lekceważy chiński potencjał i chińską motywację. Niewiele też osób wie, że zanim zaczął się okres prosperity, za rządów Mao, 35 – a według niektórych źródeł nawet 47 - milionów Chińczyków zmarło z głodu, gdy Mao zapędził chińskich chłopów do wytapiania stali. Mimo to dziś to Chińczycy są w natarciu. Próby kolonizacji Chin nigdy się nie powiodły, za to Chińczycy za to z sukcesem kolonizują np. Afrykę, a w Waszyngtonie budzą coraz bardziej widoczne obawy.

Na przełomie 2014 i 2015 roku w Chinach dokonał się przewrót kopernikański. Kapitały przychodzące, które zawsze były duże, są mniejsze od tej pory niż kapitały wychodzące, tzn. Chiny zamieniły się w eksportera kapitału – powiedział prof. Bogdan Góralczyk. – Już im nawet nie wystarcza ekspansja na teren Afryki, gdzie w zamian za inwestycje swoje sprowadzają surowce. Dlatego narysowali dwa Jedwabne Szlaki, morski i lądowy, i obydwa idą do Europy. A tu idą po technologię. Czasami żartuję, że po nasze srebra rodowe, wyjmując najlepsze firmy. Oni nie chcą budować tzw. Greenfields, od fundamentów, tylko przejmują najlepsze marki. – dodaje prof. Góralczyk.

Dziś Chiny podważają globalną hegemonię USA i stąd wojna handlowa oraz ostatnio dyplomatyczna o zabezpieczenie przyszłej tkanki pierwotnej globalnej cyberprzestrzeni, czyli sieci 5G, przed jakimikolwiek możliwościami wpływu Chin.

Czy zostało 5 lat do wojny? Co dalej? Jak dobrze rozumiemy Chińczyków? Dlaczego daty 2021, 2035 oraz 2049 są dla Chińczyków tak ważne? Co takiego będzie mieć miejsce już w marcu i jakie będą tego konsekwencje? Ile jeszcze są w stanie obrazy znieść Chińczycy ze strony USA i dlaczego – w jakim celu? Jedno jest pewne, cokolwiek myślimy, Chin nadal nie doceniamy.