WIDEO Polska może serwisować najlepsze myśliwce Europy!

Czy Polska może serwisować F-16, F-35 i wszystkie myśliwce Europy? Zdaniem przedstawiciela Kongsberg jest to jak najbardziej możliwe. Gościem Maksymiliana Wysockiego w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był Krystian Chmielewski, prezes Kongsberg Defence & Aerospace Poland

Zdaniem gościa z firmy Kongsberg, zamówienie myśliwców F-35 to świetna okazja, żeby na stałe zbudować centrum serwisowe dla amerykańskich myśliwców w Polsce. Polska ma zamówić 32 myśliwców F-35A za kwotę maksymalnie 6,5 mld USD. Ale można i należy zacząć o starania na centrum serwisowe dla F-16, które z czasem poszerzy kompetencje o serwisowanie F-35.

Grupa Kongsberg jest firmą norweską z większościowym udziałem skarbu państwa. Jej dwa główne obszary biznesowe – przemysł zbrojeniowy i kosmiczny oraz przmysł morski. W 2017 roku Kongsberg zakupił 49,9 proc. akcji firmy PATRIA w Finlandii (licencjodawcy Rosomaka). W 2008 roku została podpisana umowa z MON na dostawę Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego dla Marynarki Wojennej RP. Dostarczony z sukcesem system wraz z polskim przemysłem, zaowocował drugim kontraktem na Morską Jednostkę Rakietową w oparciu o te same rakiety Naval Strike Missile. Cała jednostka składającą się z dwóch dywizjonów została dostarczona w 2017 roku jest już w gotowości operacyjnej. Równolegle do umów dostawy podpisanych zostało kilka umów offsetowych (zwrotu przemysłowego) na kwotę ponad 1 miliarda złotych. Główną inwestycją jest budowa w Wojskowych Zakładach Elektronicznych SA w Zielonce - Centrum Serwisowania Systemu i Rakiet NSM. Nową koncepcją firmy jest pomysł zbudowania wspólnego Europejskiego Centrum Serwisowania sprzętu lotniczego.

Norwegia powoli wychodzi już z serwisowania F-16, wchodzi już pierwszych 15 myśliwców F-35 zostało dostarczonych i to jest ta droga, w której powoli można byłoby przenosić te kompetencje do Polski. Do Polski, bo kraje Europy Środkowo-Wschodniej te F-16 będą dalej wykorzystywać, a Polska ma swoją wystarczającą pozycję do tego, żeby takie centrum serwisowania mogło się znaleźć i żeby nie tylko polskie myśliwce F-16, ale i innych krajów były tu serwisowane. Do F-35 można dojść w pewnym dalszym horyzoncie, ale warto mieć taki plan długoterminowy. Jest to do zrobienia – dodał Krystian Chmielewski z Kongsberg.