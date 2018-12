Nowe taryfy za prąd jeszcze nie zaakceptowane

Urząd Regulacji Energetyki (URE) wezwał sprzedawców energii oraz operatorów systemów elektroenergetycznych do uzupełnienia informacji związanych z wnioskami o zatwierdzenie taryf. Na odpowiedzi przedsiębiorstw czeka do 3 stycznia 2019 r., w związku z czym nowe taryfy nie wejdą w życie z początkiem roku, podał Urząd.

Działając z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców oraz równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych Prezes URE po raz kolejny wezwał sprzedawców energii oraz operatorów systemów elektroenergetycznych do przedstawienia informacji umożliwiających zebranie kompletnego materiału mogącego stanowić podstawę do zatwierdzenia taryf. Konieczne jest bowiem wyjaśnienie wszelkich okoliczności i wątpliwości niezbędnych do zakończenia postępowań - czytamy w komunikacie.