Ceny paliw na Święta powinny spaść

Analitycy e-petrol prognozują, że na święta pojedziemy na tańszym paliwie. Tymczasem BM Refleks prognozuje, że koniec roku nie przyniesie znaczących zmian cen na stacjach.

Jak napisali w piątkowym komentarzu analitycy e-petrol, „ostatnie notowanie cen paliw na stacjach portalu e-petrol.pl to sympatyczny prezent w obliczu nadchodzących przedświątecznych wyjazdów”.

„W detalu w mijającym tygodniu spadki notowaliśmy głównie na stacjach operatorów niezależnych i w lokalizacjach o większym stopniu konkurencji, gdzie na ceny wpływają silnie stacje segmentu ekonomicznego w tym przymarketowe i samoobsługowe” - dodali.

Na stacjach koncernów krajowych dominowały kilkugroszowe podwyżki, które w skali całego kraju sięgały 2-3 grosze na litrze”. W efekcie średni poziom cen paliw w kraju pozostał na niezmienionym w stosunku do poprzedniego tygodnia poziomie. Z kolei w porównaniu z rokiem ubiegłym za wszystkie paliwa płacimy więcej. O ile na litrze benzyn jest to 3-4 proc. więcej, to benzyna jest olej napędowy i gaz są droższe odpowiednio o 12 i 10 proc. - podkreślił BM Reflex.