Kto naprawdę wprowadza imigrantów do UE?

Marokańskie służby bezpieczeństwa rozbiły w środę w mieście Sala koło Rabatu trzyosobową grupę przestępczą, która planowała przemycić do Europy 89 osób. Migranci aresztowanym członkom grupy płacili sumy o równowartości 450-1300 euro.

W czasie operacji przeciw przestępcom służby skonfiskowały łódź z silnikiem i trzy samochody używane do przewożenia migrantów do miejsca, z którego mieli wyruszyć do Europy.

Poza trzema aresztowanymi przesłuchano także migrantów.

Sala to miasto leżące ok. 250 km na południe od Cieśniny Gibraltarskiej - z leżącego nad nią marokańskiego wybrzeża do Europy jest najbliżej. Agencja EFE zauważa, że siatki przemytnicze wychwytywane są przez marokańskie władze już nie tylko na północy kraju, lecz także w środkowej i południowej części Maroka.

Również wczoraj marokańskie służby w pobliżu Rabatu rozbiły inną grupę zajmującą się przemytem ludzi. Aresztowano dwie osoby.

Od stycznia do listopada 2018 roku marokańskie władze udaremniły ok. 76 tys. prób nielegalnego dotarcia do Europy - to najwyższa liczba w historii prowadzenia statystyk w tym zakresie.

