Nastroje dobre, mimo Brexitu

Odrzucenie przez brytyjski Parlament umowy ws. Brexitu nie przełożyło się na trwałe pogorszenie nastrojów, a sentyment na rynkach w środę rano jest pozytywny - ocenił Krystian Brymora, analityk DM BDM. Dodał, że WIG20 może testować 2.350 pkt., czyli górną granicę dwumiesięcznego przedziału wahań.

„Nastroje na rynkach są pozytywne, kontrakty na DAX rosną. Głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin zakończyło się zgodnie z oczekiwaniami - umowa o Brexicie nie przeszła. Początkowe reakcje były nerwowe, ale funt wrócił do punktu wyjścia” - powiedział Brymora PAP Biznes.

„Z technicznego punktu widzenia WIG20 jest przy górnej granicy dwumiesięcznych wahań na poziomie 2.350 pkt. i jest szansa na wyrwanie się górą z tego przedziału” - dodał.

Wtorkowe notowania na warszawskim parkiecie zakończyły się wzrostami głównych indeksów, z których najlepiej wypadł WIG20. Dla sWIG80 wtorkowa sesja była już ósmą wzrostową w 2019 roku. WIG20 wzrósł o 0,7 proc. i wyniósł 2.344,6 pkt., WIG poszedł w górę o 0,55 proc., do 59.439,6 pkt., mWIG40 zyskał 0,17 proc. do 4.027,9 pkt., a sWIG80 zakończył notowania na 0,13-proc. plusie i poziomie 10.890,8 pkt.

Indeksy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję umiarkowanymi zwyżkami, a wzrostom w sektorze technologicznym przewodził Netflix. Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,59 proc., S&P 500 wzrósł o 1,07 proc., a Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,71 proc.

Brytyjska Izba Gmin - zgodnie z oczekiwaniami analityków - odrzuciła we wtorek wieczorem umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą wynegocjował rząd premier Theresy May. Przeciwko umowie głosowało 432 posłów, przy poparciu zaledwie 202 deputowanych. Lider brytyjskiej opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu May, głosowanie spodziewane jest w środę.

Na giełdach w Azji widoczne są mieszane reakcje inwestorów i raczej niewielkie wahania indeksów. W Japonii indeks Nikkei 225 stracił 0,55 proc. W Chinach wskaźnik SCI bez większych zmian. W Hongkongu indeks Hang Seng ze zwyżką o 0,1 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI na plusie o 0,4 proc. W Indiach indeks Sensex zyskuje 0,3 proc.

Kontrakty na DAX rosną o 0,5 proc., a na S&P 500 zwyżkują o 0,4 proc.

Ceny ropy WTI rosną o 0,2 proc., a miedź na Comex drożeje o 1,2 proc.

Złoty pozostaje stabilny wobec euro i dolara.

