Popyt konsumpcyjny wciąż pozostaje silny

Ciepły grudzień, listopadowy Black Friday i zachwiane poczucie bezpieczeństwa finansowego – tak ekonomiści tłumaczą słabsze wyniki grudniowej sprzedaży detalicznej. Dane GUS pokazują na istotne wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej.

GUS poinformował, że w cenach bieżących sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,7 proc. rocznie, natomiast dynamika w ujęciu realnym obniżyła się w grudniu do 3,9 proc. (poniżej rynkowego konsensusu czyli ok. 7,0 proc.) z 6,9 proc. w listopadzie. Czytaj także: Słabszy wzrost sprzedaży detalicznej

Ostatni miesiąc 2018 r. przyniósł, wbrew oczekiwaniom rynkowym, dość istotne wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym. Nie pomógł okres świąteczny, sprzyjający o tej porze roku szeroko zakrojonym zakupom, ani też większa liczba niedziel bez zakazu handlu (takich w grudniu było aż 4). Wygląda to tak, jakby gospodarstwa domowe poczuły się mniej pewnie jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa finansowego w przyszłości i ograniczyły tym samym swoje wydatki. Mniejszą od oczekiwań sprzedaż towarów w grudniu widać bowiem we wszystkich raportowanych przez GUS kategoriach – uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego

Jej zdaniem wpływ mogło mieć także zamieszanie wokół cen energii elektrycznej czyli obawy przed podwyżkami cen prądu.

Kurtek ocenia, że w całym IV kwartale sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrosła ok. 6,0 proc. r/r wobec 5,6 proc. r/r w III kwartale i 5,5 proc. r/r w II kwartale.

I jak dodaje, chociaż obraz pozostał pozytywny, „niemniej jednak pojawiły się oznaki nieznacznego pogarszania się koniunktury”.

Według ekonomistów ING BSK, słaby - grudniowy – wynik to jednorazowy przypadek.

Osłabienie spowodowane było przez niższą sprzedaż odzieży (spadek dynamiki z 18,5 proc. do 7 proc. r/r), co można wiązać ze stosunkowo ciepłym grudniem. Na wyniku negatywnie zaważyła również sprzedaż żywności (spadek dynamiki z 3 proc. do -2,4 proc.r/r). Dane wskazują, że popyt na dobra trwałe dalej jest bardzo silny. Dynamika sprzedaży dóbr RTV i AGD obniżyła się łagodnie z 11,4 proc. do 8,1 proc. r/r, kategoria pozostałe z 11,4 proc. do 10,4 proc. Pozytywnie zaskoczyła sprzedaż samochodów gdzie obserwowaliśmy wzrost z -1,4 proc. do 6,8 proc. r/r. Podobnych wniosków dostarczają wyniki badań ankietowych prowadzonych przez GUS – plany zakupowe dotyczące nabycia/wymiany samochodów dalej oscylują wokół poziomów z pierwszej połowy roku, a trend opisujący wydatki na remont mieszkania i zakup AGD jest nawet rosnący – pisze w swoim komentarzu Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK.