Polityka handlowa USA zagraża Europie?

Słabość i niska aktywność – taka charakterystyka rynku na GPW, szczególnie wśród największych spółek utrzymuje się od kilku dni.

WIG20 w godzinach porannych podejmował nieśmiałe próby odbicia, jednak przy zupełnym braku wparcia zagranicy, obóz byków prędko wycofał się z tego typu zamiarów. Polski indeks blue chipów zakończył ostatecznie wtorkową sesję ze spadkiem o -0,1%, osiągając obroty na poziomie 560 mln zł. Zniżki pojawiły się również w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 stracił -0,3% a sWIG80 -0,6%.

Z opublikowanych dziś danych makro warto zwrócić uwagę na krajową dynamikę wzrostu płac w styczniu, która ku zaskoczeniu większości ekonomistów znalazła się na poziomie 7,5% r/r przy konsensusie zakładającym 6,9% r/r. Jednocześnie dynamika zatrudnienia w pierwszym miesiącu 2019 r. przyspieszyła do 2,9% r/r z 2,8% r/r w grudniu. Obraz polskiego rynku pracy niezmiennie prezentuje się z dobrej strony, niemniej jednak trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wysoki poziom dynamiki płac jest w większym stopniu efektem ograniczeń podażowych niż czynników popytowych.

Natomiast za naszą zachodnią granicą podano najnowszy odczyt wskaźnika ZEW obrazującego nastroje panujące w niemieckiej gospodarce. Indeks ten kontynuuje odbicie zapoczątkowane pod koniec ubiegłego roku, które dodatkowo zostało wsparte optymistycznym otwarciem stycznia na rynkach finansowych. Mogłoby się jednak zdawać, że sformułowania typu „najgorsze już za nami” powinny być używane z dużą ostrożnością. Od początku tygodnia rynki z niepokojem wyczekują ruchów prezydenta D. Trumpa w sprawie ewentualnego nałożenia ceł na import samochodów z Unii Europejskiej. Należy przyznać, że sam scenariusz 25-proc. oclenia samochodów importowanych z UE jest mało prawdopodobny. Postawione pod murem Niemcy nie mogą dopuścić do otwartej „wojny handlowej”, gdyż silnie nastawiona na eksport gospodarka nie wytrzymałaby takiego obciążenia. Niewątpliwie, D. Trump doskonale zdaje sobie z tego sprawę, widząc duże pole do wynegocjowania ustępstw w polityce handlowej ze strony UE, których to nie udało się wypracować w przypadku Chin. Zmierzające prawdopodobnie ku porozumieniu lub tymczasowemu porozumieniu rozmowy na linii USA-Chiny stają się jednocześnie argumentem do tego, by skoncentrować działania USA na froncie europejskim – taki scenariusz w średnim terminie zapewne nie pomoże zbudować atmosfery zaufania w obrębie gospodarki Niemiec.

Tymczasem złoto po raz pierwszy od dziesięciu miesięcy przekroczyło dziś poziom 1330 USD za uncję. Warto zauważyć, że „królewskiemu kruszcu” nie jest straszna relatywna siła dolara, co widoczne jest chociażby na wykresie przedstawiającym notowania złota w PLN. W skali ostatniego miesiąca cena surowca denominowana w USD wzrosła o +4,5%, natomiast w PLN o +6%.

Patryk Pyka, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion