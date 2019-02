Horała ogłosił kogo jeszcze przesłucha komisja VAT

Lista świadków sejmowej komisji ds. VAT została poszerzona o kolejne trzy osoby - poinformował przewodniczący komisji Marcin Horała. Są to - jak przekazał - m.in. przewodniczący Związków Pracodawców i Przedsiębiorców Cezary Kaźmierczak, a także b. dyrektor Departamentu Polityki Celnej w MF.

W środę komisja zebrała się na posiedzeniu niejawnym, na którym - jak poinformował Horała - dyskutowano m.in. o poszerzeniu listy świadków, którzy zostaną przesłuchani. „Trzech nowych świadków: pan Sławomir Siwy - szef związku zawodowego Celnicy.pl, pan Cezary Kaźmierczak - przewodniczący Związku Pracodawców i Przedsiębiorców i pan Tomasz Michalak - były dyrektor Departamentu Polityki Celnej (Ministerstwa Finansów)” - powiedział Horała.

Przewodniczący podkreślił, że wezwania są pokłosiem zeznań przed komisją w ubiegłym tygodniu wiceministra finansów w latach 2008-2015 Jacka Kapicy, który - jak przytoczył Horała - zeznał m.in. że nie docierały do niego sygnały o nieprawidłowościach m.in. w obrocie paliwami płynnymi. „Mamy pisma, które były kierowane do dyrektora departamentu, więc teraz chcemy wezwać dyrektora departamentu, czy on nie przekazywał (tych informacji), czy przekazywał, a to minister Kapica się mylił, czyli taka weryfikacja” - mówił.

Przyznał, że w przypadku Siwego i Kaźmierczaka będą też weryfikowane rozbieżności w ich publicznych wystąpieniach, a tym co zeznał Kapica. Podczas przesłuchania przed komisją Kapica oświadczył również, że nie było żadnego zakazu kontrolowania cystern z paliwem. Odniósł się w ten sposób do słów Sławomira Siwego ze związku zawodowego Celnicy PL, który mówił w czerwcu ub.r., że w ostatnich latach „nie było woli politycznej, żeby zajmować się paliwami”.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Przesłuchała już wielu świadków, w tym większość wiceministrów finansów z badanego okresu oraz byłego szefa tego resortu Jana Vincent-Rostowskiego (dwukrotnie). Ostatnimi jak dotąd świadkami byli b. wiceministrowie finansów - Janusz Cichoń i Jacek Kapica, który pełnił również funkcję szefa Służby Celnej.

PAP/ as/