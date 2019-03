Przedstawiciele norweskich instytucji zajmujących się ochroną praw dzieci zapewnili stronę polską o współpracy w przypadkach dotyczących polskich rodzin zamieszkałych w Królestwie Norwegii - poinformował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

We wtorek Rzecznik Praw Dziecka (RPD) spotkał się w Warszawie z delegacją reprezentującą norweskie urzędy i instytucje, których zadaniem jest ochrona małoletnich, w tym m.in. z przedstawicielami Centralnego Urzędu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny oraz Barnevernet, czyli służb zajmujących się opieką nad dziećmi.

„Otrzymaliśmy zapewnienie, że w przypadku sygnału (ze strony polskiej o naruszeniu praw małoletnich obywateli RP - PAP), taka pomoc będzie nam udzielana” - poinformował Mikołaj Pawlak. Podkreślił, że kiedy norweskie instytucje podejmą decyzje o czasowym odebraniu dziecka polskiej rodzinie, „skierują do nas zapytanie, czy jesteśmy w stanie wskazać () np. dziadków, ciocie, wujków (dziecka - PAP), którzy podjęliby się opieki nad dzieckiem () zabrali je” (do Polski - PAP).

W ocenie Pawlaka, polskie państwo ma ograniczone możliwości ochrony dzieci „z polskim paszportem” zamieszkałych w Norwegii, które zostały skierowane do pieczy zastępczej. „W przypadku polskiego dziecka w Norwegii, które przebywa w pieczy zastępczej, rodzice są odseparowani, () my, jako Polska, nie mamy wpływu na to, co się dzieje z polskim dzieckiem (). To musimy zmieniać” - powiedział RPD.

Wskazał, że po wydaleniu polskiego konsula w Norwegii Sławomira Kowalskiego, Polacy mieszkający w tym kraju nie mają zapewnionej „pełnej opieki”. Podkreślił, że dyplomata był znany z walki o prawa polskich dzieci z norweskim urzędem Barnevernet. „Konsul Kowalski w czasie kilku lat swojej pracy w Norwegii pomógł w sposób skuteczny, czyli w taki sposób, że dzieci wróciły do polskich rodzin, w około 60 przypadkach” - wyjaśnił rzecznik.

Poinformował, że „tyle samo dzieci, jeżeli nie więcej, (wciąż - PAP) podlega pieczy Barnevernet”. „To są sprawy nierozwiązane, musimy spokojnie po kawałku weryfikować ich istotne elementy” - zaznaczył.

MSZ Norwegii oświadczyło 11 lutego, że polski konsul Sławomir Kowalski został uznany za persona non grata.

