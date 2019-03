PKO BP podniósł prognozę wzrostu gospodarczego

Z 3,7 proc. do 4,1 proc. podnieśli prognozę tegorocznego wzrostu PKB ekonomiści PKO BP. Uzasadniając to większym impulsem fiskalnym od zakładanego pierwotnie. Jednocześnie nieznacznie podnieśli prognozę inflacji CPI.

Według analityków PKO BP w 2019 r. polityka fiskalna będzie istotnie poluzowana.

Jednocześnie, jak podkreślają, pomimo wzrostu wydatków budżetu państwa, „deficyt budżetowy w 2019 r. nie powinien przekroczyć założonych w ustawie budżetowej 28,5 mld zł”. Ich zdaniem deficyt fiskalny w 2019 r. wyniesie 1,8 proc. PKB, a wartość długu publicznego do PKB będzie się obniżać – jak szacują - z 49,5 proc. w 2018 r. do 48,8 proc. w 2019 r.

Wybrane prognozy ekonomistów PKO BP / autor: Źródło: PKO BP

Wśród zagrożeń dla swojego scenariusza wskazują m.in. czynniki zewnętrzne.

W otoczeniu zewnętrznym pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Są to m.in. wojny handlowe USA-Chiny, co odbija się m.in. na naszym największym partnerze handlowym jakim są Niemcy. To jest Brexit, to niepewność polityczna we Włoszech. Jest spore prawdopodobieństwo wcześniejszych wyborów w tym kraju. To z kolei spadające poparcie dla Macrona we Francji i wcześniejsze wybory w Hiszpanii – uważa Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.