Zatrudnienie nadal rośnie

Sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna czego dowodem jest utrzymanie dynamiki zatrudnienia w okolicach 3 proc. i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw powyżej 7 proc.

GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w lutym wyższe o 2,9 proc. r/r i wyniosło 6 378,0 tys., a wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w zeszłym miesiącu o 7,6 proc. w ujęciu rocznym. Czytaj także: Wynagrodzenie wzrosło znowu powyżej 7 proc.

Jak ocenia Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK, „dynamika w lutym będzie najprawdopodobniej najwyższa w I poł. roku – w kolejnych miesiącach oczekujemy spowolnienia do ok. 7 proc.r/r. Niższą kontrybucję dostarczą m.in. sektor budowlany i usługi z uwagi na niekorzystne efekty statystyczne”.

Niemniej jednak sytuacja na rynku pracy pozostaje korzystna – co obrazują m.in. stabilna dynamika zatrudnienia na poziomie 2,9 proc. Spowolnienie w zachodnich gospodarkach UE ma stosunkowo mały wpływ na skłonność firm do poszerzania zatrudnienia. Liczba firm zgłaszających problem z pozyskaniem pracowników w Polsce dalej utrzymują się na historycznie wysokim poziomie (49,2 proc. w przypadku sektora przemysłowego). Stanowi to ewenement na tle np. Niemiec czy pozostałych gospodarek regionu CEE, gdzie w ubiegłych miesiącach obserwowaliśmy spadki wskaźnika. W efekcie w drugiej połowie roku spodziewamy się ponownego wzrostu dynamiki do obecnego poziomu (7,6 proc.r/r) – komentuje dane GUS Rybacki.