Martini na komisji VAT: MF reagowała szybko

Zgłosiliśmy MF pomysł odwróconego VAT na uprawnienia do emisji CO2 i dość szybko został wprowadzony - zeznał dziś przed komisją śledczą ds. VAT b. członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy MF, doradca podatkowy Jerzy Martini.

Szef komisji Marcin Horała (PiS) rozpoczął przesłuchanie Martiniego od pytań o okoliczności apelu doradców podatkowych o wprowadzenie odwrotnego VAT na uprawnienia do emisji CO2 z czerwca 2010 r. Świadek stwierdził, że od partnera z tej samej kancelarii z Holandii dowiedział się o zlikwidowaniu w ten sposób w tym kraju oszustw na VAT z użyciem uprawnień. Dodał, że Polska była wtedy ostatnim dużym krajem UE obok Włoch, która jeszcze nie wprowadziła odwróconego VAT na uprawnienia do emisji.

Jak dodał Martini, w ramach rady podatkowej przy Lewiatanie doszło do spotkania z wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem i reakcja MF „była szybka”; odwrócony VAT na uprawnienia wprowadzono „dość niedługo”.

Świadek mówił też o powstających w Radzie Konsultacyjnej pomysłach na walkę z oszustwami - np. centralny rejestr faktur czy podzielona płatność. Zwrócił uwagę, że to ostatnie rozwiązanie miało wady, ograniczające płynność firm, ale wpadł na pomysł jak ograniczyć ten efekt - zaproponował go MF i ostatecznie podzielona płatność została później wprowadzona właśnie w takiej formie.

Martini ocenił też, że zasadnicze znaczenie dla walki z oszustami ma szybka detekcja podejrzanych działań, a nie jakość przepisów. „Mafie, gangsterzy w ogóle przepisów nie przestrzegają” - Przez lata aparat skarbowy nie miał narzędzi do szybkiej detekcji - zauważył. Jego zdaniem, najlepszym rozwiązaniem, jakie wówczas proponowano był centralny rejestr faktur. To rozwiązanie „klasy premium” - ocenił. Natomiast Jednolity Plik Kontrolny, jaki wdrożono, Martini uznał za rozwiązanie „średniej klasy”, choć - jak dodał - samo jego wdrożenie to spory sukces.

PAP/ as/