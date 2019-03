W Wałbrzychu rezerwują mieszkania

Pierwsi zainteresowani wynajmem lokali w Wałbrzychu w ramach programu Mieszkanie Plus obejrzeli lokale i złożyli oświadczenia rezerwacyjne na konkretne mieszkania. Najemcy wprowadzą się jeszcze wiosną - podano w komunikacie PFR Nieruchomości.

W Wałbrzychu, w ramach komercyjnego filaru programu Mieszkanie Plus, który realizuje PFR Nieruchomości, powstały 192 mieszkania. To lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe o średniej powierzchni 35-73 metrów kw. Dominującym typem są M2.

Już niebawem będziemy mieli pierwszych najemców w naszej inwestycji na Dolnym Śląsku. Wałbrzych to miasto, które pilnie potrzebuje mieszkań na wynajem. Jak wynika z danych GUS za rok 2018, rynek deweloperski w Wałbrzychu praktycznie nie istnieje, bowiem oddano tu do użytkowania niespełna 190 mieszkań. Dlatego nasza oferta jest doskonałym uzupełnieniem rynku - podkreślił, cytowany w komunikacie, wiceprezes PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński.

Jak podano, mieszkania są wykończone pod klucz, w standardzie podstawowym i po umeblowaniu będą gotowe do zamieszkania. Łazienki są wyposażone w wanny, toalety oraz umywalki, a podłogi i ściany zostały wyłożone płytkami. W pozostałych pomieszczeniach na podłogach ułożono panele, a w aneksach kuchennych - kafelki. Do wszystkich mieszkań przynależą balkony. Cztery mieszkania, po jednym w każdym bloku, zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach programu Mieszkanie Plus w województwie dolnośląskim analizowane są lokalizacje, które mogą przełożyć się na ponad 8 tys. mieszkań. We Wrocławiu rozstrzygnięto trzy konkursy architektoniczne dla działek przy ul. Hermanowskiej, Białowieskiej oraz Kolejowej, na których może powstać ponad 1,5 tys. mieszkań.

Trwa już projektowanie 220 Mieszkań Plus w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej. W ramach inwestycji powstanie osiedle, złożone z pięciu budynków, którego budowa ruszy na przełomie 2019/2020 roku. Została podjęta decyzja o budowie 144 mieszkań w Oławie przy ul. Paderewskiego. Planowany termin rozpoczęcia budowy to I kwartał 2020 roku. Kolejna inwestycja, która ruszy w I kwartale 2020 to 42 mieszkania w Jedlinie Zdroju przy ul. Andersa - czytamy w komunikacie PFR Nieruchomości.

W ramach programu Mieszkanie Plus do użytku oddano dotąd 480 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie oraz Kępnie. W pierwszym półroczu br. najemcy mają się wprowadzić do 364 lokali w Gdyni i Wałbrzychu. Trwa także budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach, a blisko 7 tys. lokali znajduje się w fazie projektowej.

SzSz (PAP)