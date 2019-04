Bitwa z policją: Imigranci chcą szturmować Europę

Kilkuset migrantów w obozie koło Salonik ponownie próbowało przedrzeć się w piątek przez policyjną blokadę, by pomaszerować na północ, do Europy Środkowej. Doszło do starć z policją - informuje grecka telewizja.

Policja zarzuca migrantom, że wysyłają przodem kobiety i dzieci, chcąc sforsować blokadę. Była to kolejna taka próba. W czwartek około 500 migrantów z tego obozu chciało wyruszyć na północ. Niektórzy rzucali w policjantów kamieniami; funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego.

Pomysł marszu na północ został rozpowszechniony w internecie. Pojawiły się doniesienia, że granica między Grecją a Macedonią Północną zostanie dla migrantów otwarta, jeśli tłumnie się tam stawią. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zdementowało te informacje i przestrzegło migrantów przed dawaniem wiary takim plotkom.

W szczytowym okresie kryzysu migracyjnego wzdłuż granicy Grecji z Macedonią Północną postawiono ogrodzenie. Stoi tam ono do dzisiaj, a granica jest też patrolowana. Praktycznie zamknięty został w ten sposób dla migrantów tzw. szlak bałkański, prowadzący z Grecji przez Macedonię Północną, Serbię i Węgry do Europy Środkowej.

PAP/ as/