Cała autostrada A1 w realizacji

18 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na projekt i budowę ostatniego odcinka autostrady A1 z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska. W uroczystości wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Jestem niezwykle dumny, że rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się doprowadzić do rozpoczęcia oczekiwanej od wielu lat realizacji tego newralgicznego odcinka autostrady A1, co wymagało zarówno wypracowania nowej koncepcji jego budowy, jak i znowelizowania Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Dziś możemy powiedzieć, że domknięcie kolejnego z kluczowych dla Polski korytarzy transportowych jest już na ostatniej prostej - podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą odcinka o długości 24,2 km jest firma Mirbud, a wartość kontraktu wynosi 857 mln zł. Wykonawca będzie miał 35 miesięcy na realizację przedsięwzięcia, w tym 10 miesięcy na opracowanie projektu. Termin wykonania prac budowlanych nie obejmuje okresów zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca.

Nowa autostrada powstanie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 1 i będzie posiadła po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, co podniesie jej przepustowość o ok. 50% w stosunku do stanu obecnego. Droga będzie zrealizowana w technologii betonowej. W ramach inwestycji powstanie nowy węzeł autostradowy Kamieńsk oraz 24 obiekty inżynierskie, w tym 3 mosty, 4 przejścia dla zwierząt, 16 wiaduktów oraz 1 kładka dla pieszych.

Podpisana dziś umowa jest kolejnym krokiem do powstania w Polsce spójnej sieci połączeń drogowych łączących najważniejsze ośrodki w kraju. To kolejny dowód, że konsekwentnie realizujemy nasze obietnice składane Polakom - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jednocześnie wybrano także najkorzystniejszą ofertę na nadzór dla tego odcinka autostrady A1. Złożyło ją konsorcjum firm Drogowa Trasa Średnicowa z Katowic i INCO Consulting z Pszczyny. Wartość oferty to blisko 14,1 mln zł.

Umowa na realizację A1 Piotrków Trybunalski – Kamieńsk finalizuje proces przygotowań do budowy całej autostrady A1, także jej kluczowego odcinka łączącego Warszawę i Łódź ze Śląskiem. Od dziś w województwie łódzkim w budowie będzie 64 km tego jednego z najważniejszych w Polsce szlaków komunikacyjnych. Ponadto w województwie śląskim realizowany jest odcinek A1 od granicy województwa łódzkiego do węzła Rząsawa o długości prawie 17 km, a prace przy budowie autostrady miedzy Częstochową a Pyrzowicami dobiegają końca.

Zakończenie budowy całej autostrady A1 będzie kolejnym etapem w realizacji planu budowy w Polsce spójnej sieci nowoczesnych szlaków komunikacyjnych, uwzgledniającej też połączenia na osi północ-południe. Będzie to również kolejny korytarz transportowy usprawniający wymianę handlową w Europie Środkowej i podnoszący konkurencyjność polskich portów morskich.