Przekręty VAT: Kopacz odpowiedzialność zrzuca na Szczurka

Minister finansów Mateusz Szczurek miał zielone światło do nowelizacji ustaw jeśli widział, że jakaś nie działa - zeznała dziś przed komisją śledczą ds. VAT b. premier Ewa Kopacz.

Była szefowa rządu zapytana, czy miała wiedzę, że tzw. odpowiedzialność solidarna (zobowiązywała kupującego towar do zapłaty podatku VAT, jeśli nie uiścił go sprzedający) jest fikcją, powiedziała, że „o takie szczegóły należało by zapytać ministra Szczurka”.

Podkreśliła, że jeśli okazywało się, że jakaś ustawa nie przynosi efektów, to miał on zielone światło, żeby ją poprawiać, „bo wiedział więcej niż każdy inny”.

Zaprzeczyła jednak, że minister miał wolną rękę w sprawach dotyczących finansów, ponieważ ograniczało go prawo i konstytucja. Dodała, że nie wydawało jej się, że „powinna być mądrzejsza od swojego ministra”.

Zapytana dlaczego odmówiła oceny sprawozdania Prokuratora Generalnego i nie chciała go przyjąć, świadek odpowiedziała, „że widocznie musiały być jakieś powody, skoro tak zdecydowałam”. Nie przypomina jednak sobie treści dokumentu.

PAP/ as/