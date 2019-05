Za Tuska sprzedaż ropy spadła o ok.10 proc.

W 2013 r. sprzedaż oleju napędowego spadła o ok.10 proc. w stosunku do 2012 r. - oceniła przed komisją śledczą ds. VAT prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz. Lokowano, lub zmieniano przeznaczenie oleju opałowego, olejów smarowych, benzyn, które były wykorzystywane w przemyśle chemicznym - dodała.

Jak mówiła +wybuch+ miał miejsce w 2012 r.

Nam wydawało się, że tylko elektroniczna kontrola, tylko kontrola krzyżowa - co się dziś dzieje i wiele tych patologii jest likwidowanych - że tylko to spowoduje uszczelnienie rynku - powiedziała.

Na pytanie wiceprzewodniczącego komisji śledczej ds. VAT Błażeja Pardy (Kukiz‘15) czy Polska Izba Paliw Płynnych szacowała straty, jakie ponieśli przedsiębiorcy w związku z działalnością tzw. czarnej strefy, Pupacz odpowiedziała, że organizacja próbowała zebrać dane procentowe dotyczące spadku sprzedaży paliw od swoich członków.

Jeśli za 2013 r. od części członków otrzymaliśmy dane i spadek sprzedaży oleju napędowego chyba ukształtował się na poziomie około 10 proc. w stosunku do roku 2012 r. - to w kolejnych latach jeszcze wzrastało. Malała oficjalna sprzedaż oleju napędowego na stacjach i w hurcie również. To oczywiście oznacza, że jeśli następuje taki dość gwałtowny spadek sprzedaży, obrotu danym towarem, to wiadomo, że z tego tytułu generowane są straty - oświadczyła Pupacz.

Posiłkowaliśmy się danymi, które były przygotowywane przez inne instytucje, czy firmy które tworzyły raporty i szacowały wielkość szarej strefy, a za 2014 r. Izba pozyskała własny raport i to się potwierdzało, że ta szara strefa ciągle rośnie - dodała.