Karta rewolucyjna Banku Pekao S.A.

Klienci Banku Pekao S.A. nie muszą już martwić się kosztami przewalutowania, opłatami za wypłaty z bankomatu za granicą, ani wymianą walut przed wakacjami. Dzięki karcie rewolucyjnej mogą wygodnie płacić w dowolnym zakątku świata z gwarancją niskich kursów i to bezpośrednio z konta w złotówkach. Bank Pekao promuje kartę w nowej kampanii reklamowej z udziałem podróżnika Marcina Mossakowskiego.

Kampania reklamowa karty rewolucyjnej, która rusza 27 maja, to trzecia odsłona szerszej akcji Banku Pekao S.A. pod hasłem „Bierz życie za rogi”. Tym razem bohaterem jest Marcin Mossakowski, podróżnik i filmowiec, który podobnie jak Andrzej Bargiel (narciarz ekstremalny) oraz Barbara Wrońska (kompozytorka i wokalistka) z poprzednich reklam Pekao, nie boi się „brać życia za rogi”. Dzięki nowej kampanii Bank Pekao S.A. potwierdza, że jest otwarty dla nowoczesnych Polaków z apetytem na życie, docenia ambitne pomysły i wspiera śmiałe plany.

Kampania zachęca do założenia Konta Przekorzystnego z kartą rewolucyjną. W ten sposób bank pokazuje osobom podróżującym, jak zapewnić sobie gwarancję niskich kursów walut za granicą płacąc prosto i wygodnie z rachunku w złotych.

Bank Pekao rzucił wyzwanie rynkowi już w 2015 roku. Wtedy jako pierwszy w Polsce wdrożył karty wielowalutowe. Produkt od razu został doceniony przez ekspertów i otrzymał nagrodę Złotego Bankiera.

Karta rewolucyjna oznacza brak prowizji oraz brak marży za przewalutowanie przy płaceniu za granicą prosto z konta w złotych. Nie ma już potrzeby chodzenia do kantoru przed wakacyjnymi wyjazdami, bo kursy na karcie rewolucyjnej są zbliżone do średnich kursów NBP bez względu na to, czy płacimy za granicą w sklepach czy w internecie. To nie wszystko - karta rewolucyjna daje także możliwość wypłaty gotówki w bankomatach na całym świecie bez prowizji Banku Pekao – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Pionie Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A.

Prosto, tanio, wygodnie i tak jak w Polsce. Takie, według klientów powinny być płatności kartą debetową za granicą. Klienci Banku Pekao nie muszą już chodzić do kantoru, kupować waluty i martwić się o dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem przy płatności kartą. Płacą jedną kartą rewolucyjną w kraju i za granicą.

Karta rewolucyjna to z jednej strony karta wielowalutowa dla osób posiadających walutę na kontach walutowych, a z drugiej strony zbliżone do notowań NBP kursy przy płaceniu za granicą prosto z konta złotowego, bo karta rozlicza transakcje bezpośrednio po kursie organizacji płatniczej MasterCard - bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania dodatkowej marży banku do kursu wymiany. Osoby podróżujące od razu docenią zalety karty rewolucyjnej Banku Pekao S.A. – płatność kartą z konta w złotych za granicą 100 euro pozwala zaoszczędzić na przewalutowaniu nawet 13 złotych. Przy większych kwotach np.: za nocleg oszczędność może być dużo wyższa i odczuwalna dla portfela.

Klienci, którzy chcą sami korzystać z wcześniej kupionych walut, mogą korzystać z innej funkcjonalności karty rewolucyjnej. Mogą oni w każdej chwili założyć konta walutowe i rozliczać transakcje bezpośrednio z nich. Karta rewolucyjna działa wtedy jak roaming w telefonie - rozpoznaje walutę, w jakiej jest realizowana płatność i obciąża właściwy rachunek w EUR, USD, GBP, CHF. Konto w złotych jest obciążane dopiero wtedy, gdy na rachunku walutowym nie ma zapewnionych środków lub transakcja realizowana jest w innej walucie. Walutę można także kupić online 24h/7 dni w bankowości elektronicznej Pekao24 lub w aplikacji mobilnej PeoPay.

Karta rewolucyjna jest wydawana do Konta Przekorzystnego, które Bank Pekao S.A. wprowadził do swojej oferty w zeszłym roku. Podobne zasady dotyczą też karty debetowej wydawanej do Konta Świat Premium. Konto można założyć w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. lub wygodnie o dowolnej porze w domowym zaciszu, korzystając z możliwości założenia konta online „na selfie” przez komputer lub aplikację mobilną PeoPay.

Kampania reklamowa karty z Marcinem Mossakowskim będzie realizowana do końca lipca w największych stacjach telewizyjnych, telewizjach internetowych, outdoorze, prasie, internecie, mediach społecznościowych oraz portalach lotniczych w całej Polsce. Kampania została przygotowana we współpracy z agencją McCANN. Zakup mediów zrealizowała agencja FullSix Media Poland.

Link do spotu reklamowego:

ttps://www.youtube.com/watch?v=gFWeRJwWQzs&feature=youtu.be