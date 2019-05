Rekonstrukcja rządu: Mogą być niespodzianki

Decyzje w sprawie powyborczej rekonstrukcji rządu podejmie premier po konsultacjach z zapleczem parlamentarnym - zaznaczył wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Według niego, niewykluczone jest, że z rządu odejdzie „jeden, czy drugi minister”, który nie startował z eurowyborach.

Bielan pytany we wtorek w Sejmie przez dziennikarzy o powyborczą rekonstrukcję rządu podkreślił, że „to są decyzje premiera Mateusza Morawieckiego, oczywiście po konsultacjach z zapleczem parlamentarnym Zjednoczonej Prawicy, w tym Prawa i Sprawiedliwości”.

„Spodziewaliśmy się rekonstrukcji powyborczej w związku z wyborami europejskimi, ale nie wykluczam, że również jeden, czy drugi minister, który nie startował (w wyborach), który nie obejmie mandatu, również być może odejdzie” - powiedział.

Dopytywany o szczegóły odparł, że nie ma „konkretnych nazwisk na myśli”, a jedynie, że „kilka ważnych funkcji zmieni się zarówno w rządzie, jak i w parlamencie”. Bielan - który zdobył mandat europosła i odejdzie z funkcji wicemarszałka Senatu - stwierdził też, że „ławka rezerwowych jest szeroka”.

„Natomiast to jest ostatnia szansa, żeby odświeżyć rząd jeszcze w tej kadencji. To ostatni moment, bo później mamy wakacje i intensywną kampanię parlamentarną” - zaznaczył.

Spośród ministrów mandaty europosłów uzyskali wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a także minister w KPRM Beata Kempa oraz właśnie Kopcińska.

Premier pytany w poniedziałek w TVP o termin rekonstrukcji rządu, w związku z tym, że niektórzy ministrowie zdobyli mandaty w PE, powiedział, że „jest przepis, że w ciągu dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników (wyborów) nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji, więc to zarysowuje pewną perspektywę czasową”. Zapytany o szczegóły dotyczące rekonstrukcji Rady Ministrów powiedział, że nie ma jeszcze konkretnych propozycji kierownictwa PiS w tej sprawie.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3.

We wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że we wtorek wygasną mandaty dwóch senatorów, którzy dostali się do PE: obok Bielana, jest to senator PO Jarosław Duda.

PAP/ as/