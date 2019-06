O sukcesie Trójmorza zadecydują drogi?

Chcemy mierzyć efekty Inicjatywy Trójmorza nie liczbą spotkań czy podpisanych deklaracji, ale kilometrami zbudowanych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotami wydawanymi na pilne inwestycje - mówił w środę w Lublanie prezydent Andrzej Duda.

Polski prezydent wraz z pozostałymi 11 przywódcami państw tej grupy wziął udział w otwarciu Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza.

Prezydent Duda podkreślił, że współczesne wyzwania mają charakter wspólnotowy. „Nie podołamy im, działając osobno. Możemy natomiast zbliżyć się do ich realizacji, stawiając na zgrany zespół. Drużyna grająca fair w ramach reguł rynkowych jest w stanie im podołać” - powiedział.

Zaznaczył, że przywódcy państw Trójmorza mają „wolę i możliwości, by sprawić, aby współpraca w ramach tej inicjatywy zaowocowała w postaci nowych dróg, kolei, mostów i połączeń lotniczych”.

„Chcemy mierzyć efekty Inicjatywy Trójmorza nie liczbą spotkań czy podpisanych deklaracji, ale kilometrami zbudowanych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotami wydawanymi na pilne inwestycje. Grając zespołowo przechodzimy od analiz do działania” - oświadczył prezydent.

Zaznaczył, że w najbliższej dekadzie „źródłem inwestycji infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza obok funduszy strukturalnych i podatków powinna być aktywność podmiotów prywatnych”.

Jak mówił, rynek, który rozpościera się między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, ma dziś wartość 1,7 bln euro, a za około 10 lat wzrośnie do poziomu 2,3 bln euro. „Oznacza to, że udział Europy Środkowo-Wschodniej w całej Unii Europejskiej wzrośnie z 10 do 13 procent PKB do roku 2030” - powiedział Duda.

Zaznaczył, że przywódcy Trójmorza trafnie odczytują te pozytywne trendy. „Stąd kolejnym etapem działania, który rozpoczynamy tutaj w Lublanie, jest Fundusz Trójmorza” - powiedział prezydent. Dodał, że jest to inicjatywa Polski i Rumunii. „Postrzegamy go jako nowe źródło finansowania dla inwestycji infrastrukturalnych. Będzie to praktyczny wymiar współpracy w ramach Inicjatywy Trójmorza” - podkreślił polski przywódca.

Prezydent Słowenii Borut Pahor zaznaczył, że w związku z nadchodzącymi zmianami na stanowisku szefa Komisji Europejskiej oraz na stanowiskach komisarzy mamy „duże oczekiwania w całej UE, w tym wśród 12 państw Inicjatywy Trójmorza”. „Jeżeli chodzi o kwestie infrastrukturalne, energetyczne, politykę cyfrową będziemy mieli co zaprezentować nowemu szefowi KE. Zaprezentujemy KE wspólną listę celów w tym zakresie” - zapowiedział.

W debacie wziął udział także amerykański minister energetyki Rick Perry, który zachęcał kraje regionu do współpracy w dziedzinie energii. „Skończył się już czas na czcze rozmowy, trzeba podjąć autentyczne działania; trzeba wysłać wiadomość na cały świat, że będziemy blisko współpracować, że państwa Trójmorza są gotowe, są chętne i będą starały się osiągnąć wspólnie założone cele” - mówił Perry.

Zapewnił, że „Stany Zjednoczone są w stanie udostępnić swoje zasoby energetyczne, by zasiliły przyjaciół i sojuszników”. „Nigdy nie wykorzystamy energii jako narzędzia dla politycznego nacisku i sposobu na wymuszenie określonych działań” - zapewnił.

Powtórzył, że USA stanowczo wypowiadają się przeciwko Nord Stream 2, ponieważ jest to projekt niezgodny z celami UE, „który zmniejszy bezpieczeństwo energetyczne Europy, suwerenność UE, a także takich państw jak Ukraina”.

PAP/ as/