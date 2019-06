Rosjanie zapłacą za zanieczyszczoną ropę

Rosjanie uznali nasze prawo do roszczeń za zanieczyszczoną ropę naftową - poinformował w czwartek w Warszawie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jak dodał, rosyjska ropa płynie jednym rurociągiem, uruchomienie pozostałych planowane jest na początek lipca.

Uznanie prawa do roszczeń to rzecz, która praktycznie wcześniej się nie zdarzyła - podkreślił Obajtek. Zaznaczył, że udało się to osiągnąć dzięki „twardym negocjacjom”. Dzięki procesom dywersyfikacyjnym mogliśmy twardo obstawać przy naszych słusznych roszczeniach - dodał prezes PKN Orlen.