Horała: Tusk nic nie robił żeby uszczelnić VAT

Przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała stwierdził, że „przynajmniej jest takie podejrzenie”, że b. premier Donald Tusk, albo niewystarczająco sprawował nadzór nad podległymi mu służbami, albo nie podejmował odpowiednich działań, które mogłyby uchronić budżet państwa przed wyłudzaniem podatku VAT. Tusk rozpoczął zeznania przed sejmową komisją ds. VAT.

Na pytanie dziennikarza TOK FM, czego oczekuje po tym przesłuchaniu, szef komisji powiedział przed posiedzeniem: „przede wszystkim, że ono się odbędzie, że przewodniczący tym razem się stawi, a poza tym (będzie) cały szereg pytań wobec zwierzchnika służb specjalnych, przez znaczną część tego czasu prokuratury, też Ministerstwa Finansów. No cała władza wykonawcza panu Tuskowi podlegała. Plus - jeszcze nieformalnie - jako szef obozu politycznego (PO) - decydował, co jest na agendzie, i jakie ustawy będą przyjmowane.

Pytany, czy jego zdaniem jest takie podejrzenie, że Tusk albo niewystarczająco sprawował nadzór nad podległymi mu służbami, albo nie podejmował odpowiednich działań, które mogłyby uchronić budżet państwa przed wyłudzaniem podatku VAT, Horała odpowiedział, że „to oczywiście jeszcze zobaczymy, natomiast przynajmniej takie podejrzenie, oczywiście, jest”.

Bo jeżeli działo się źle, jeżeli tych działań nie podejmowano, lub podejmowano je niezwykle opieszale, to kwestia pozostaje do ustalenia, na którym poziomie machiny państwowej, gdzie była to świadomość, gdzie na przykład był brak wiedzy, albo brak staranności, albo brak nadzoru - zaznaczył Horała.

Wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. VAT Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział wcześniej , że komisja ma informacje, że były premier w poniedziałek przed południem stawi się na przesłuchaniu.

Mamy informacje od pełnomocnika mec. Romana Giertycha ), że Donald Tusk stawi się, ale zobaczymy. Póki się nie stawi, to na razie możemy też tylko teoretycznie uznawać, że będzie. Przesłuchanie rozpocznie się o godz. 11 - poinformował.

Smoliński dodał, że ma „mnóstwo” pytań do Tuska.

Na ile premier miał wiedzę o tym, o czym wszystkie służby dookoła miały wiedzę - o wyłudzeniach - a był okres, kiedy premier nadzorował służby. Zobaczymy co potwierdzi - dodał. Chodzi o kwestię braku rozwiązań uszczelniających system ściągalności podatków - ich było, albo bardzo mało, albo wprowadzano je z dużymi opóźnieniami. Dokumenty stwierdzają to jednoznacznie. Najwyższa Izba Kontroli też wielokrotnie oceniała, że administracja źle działa - chodziło nie tylko o same działania legislacyjne, ale także funkcjonowanie administracji skarbowej. Mówiono o tym, że ma być konsolidacja - dopiero myśmy połączyli służby celne i skarbowe w Krajową Administrację Skarbową (KAS). Wcześniej między nimi nie było żadnego przepływu informacji - ocenił Smoliński.

Członek komisji ds. VAT Zbigniew Konwiński (PO-KO) powiedział PAP, że chce przypomnieć o działaniach ws. VAT wprowadzonych przez rząd PO-PSL.

Na pewno przypomnimy działania uszczelniające, które wprowadzał rząd Donalda Tuska i parlament: odwrócony VAT m.in. na gazy cieplarniane i złom - ten pierwszy w 2011 r. Tego rozwiązania - przypomnę - PiS nie popierał. Odwrócony VAT z 2013 r. na pręty stalowe - bardzo pozytywnie oceniane przez branżę, przez uczciwych przedsiębiorców. I na koniec wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego - bardzo pozytywnie ocenionego przez obecne kierownictwo ministerstwa finansów z 2015 r. - powiedział. Wtedy kiedy je wprowadzaliśmy, PiS powoływał się na opinie prof. Witolda Modzelewskiego, który był i jest krytykiem tego odwrotnego obciążenia i wręcz prowadził do obstrukcji parlamentarnej, chcąc wydłużyć prace nad tym, zlecać jeszcze kolejne opinie, kolejne ekspertyzy - dodał.

W środę 29 maja br. przed południem odbyło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. VAT, która - zgodnie z ustalonym harmonogramem - miała przesłuchać Donalda Tuska. Wcześniej przewodniczący komisji Marcin Horała informował, że rano do sekretariatu komisji wpłynęło pismo od pełnomocnika Tuska, mecenasa Romana Giertycha dot. niestawienia się szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na przesłuchanie przed komisją.

SzSz (PAP)