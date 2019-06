Polsko-białoruskie budowanie mostów

Umowę ws. budowy nowego mostu drogowego na przejściu granicznym Sławatycze-Domaczewo podpisali w czwartek w Mińsku minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk i białoruski minister transportu i komunikacji Alaksiej Awramienka. Oba kraje wyłożą na ten projekt po 27 mln zł.

Minister Adamczyk po podpisaniu umowy mówił: „Stary most jest w bardzo złym stanie, dlatego rządy Polski i Białorusi postanowiły wybudować nowy, bezpieczny, komfortowy most, który pozwoli przejeżdżać samochodom o pełnych obciążeniach„.

Rozmowy ze stroną białoruską Adamczyk określił jako „bardzo konstruktywne”.

Realizacja projektu ma potrwać do czterech lat w związku z tym, że Polska musi sporządzić raport oddziaływania na środowisko i zgodnie z dyrektywami UE uzyskać decyzję środowiskową.

Minister Awramienka dodał, że budowa może rozpocząć się już w przyszłym roku.

„Podobnie jak strona polska, jesteśmy zainteresowani, by nastąpiło to jak najszybciej” - powiedział.

Białoruski minister zaznaczył, że podczas czwartkowych obrad polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie transportu omawiano „wszystkie kwestie współpracy dwustronnej, rozwój infrastruktury granicznej, budowę mostów kolejowych i drogowych, modernizację obiektów infrastrukturalnych po obu stronach granicy”. „Ustaliliśmy, m.in. że synchronizujemy swoje plany w zakresie remontu dróg” - powiedział Awramienka.

„Sprawy priorytetowe to rozwój infrastruktury kolejowej, modernizacja infrastruktury, zwłaszcza mostów, zarówno kolejowych, jak i drogowych. Musimy być przygotowani do tranzytu ładunków towarowych, których skala ciągle rośnie” - mówił białoruski urzędnik.

Minister Adamczyk wskazał, że najpóźniej do 2025 r. autostrada A2 zostanie poprowadzona do granicy z Białorusią. „Druga ważna informacja jest taka, że w 2025 r. pojedziemy autostradą A2 po polskiej stronie, przejedziemy z Warszawy przez Siedlce i Białą Podlaską, wjedziemy na teren Białorusi i pojedziemy dalej do Mińska bezpieczną drogą o parametrach autostradowych” - wskazał Adamczyk.

Jak wyjaśnił, środki na budowę odcinka między Białą Podlaską a przejściem granicznym w Kukurykach pod Terespolem zostaną pozyskane z następnej unijnej perspektywy budżetowej (2021-2027).

PAP/ as/