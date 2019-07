PKN Orlen napędza polskie rolnictwo

Jeszcze w 2019 r. Orlen Paliwa dostarczy spółkom zależnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ok. 16 mln litrów oleju napędowego - wynika z podpisanej w piątek umowy. Według Orlenu w 2020 r. wolumen dostaw ma się podwoić.

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski / autor: PAP/Piotr Polak

Uczestniczący w wydarzeniu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przypomniał, że podpisana w piątek umowa na dostawy paliwa to efekt projektu „Razem napędzamy polskie rolnictwo”, który został zainicjowany w marcu br. podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce.

Prezes Orlen Paliwa Łukasz Hołubowski wyjaśnił, że umowa przewiduje, że do końca br. spółka dostarczy ok. 16 mln litrów oleju napędowego, które zabezpieczą potrzeby spółek wchodzących w skład KOWR. Dodał, że w 2020 roku ten wolumen najprawdopodobniej się podwoi do ok. 30 mln litrów. Pytany przez dziennikarzy jaka jest wartość umowy, prezes nie chciał jej ujawnić. Maciej Czajkowski szef Green Lab (z którą Orlen zawarł porozumienie - PAP) przekonywał, że dzięki współpracy z Orlenem spółki KORW mają zaoszczędzić na zakupie paliwa kilkaset tysięcy złotych.

Ardanowski poinformował, że Hołubowski zapewnił go, że spółki KOWR-u, które będą miały odpowiednią podstawę prawną i uzyskają koncesję na sprzedaż paliwa, będą mogły w nie zaopatrywać rolników.

Minister dodał, że współpraca z Orlenem ma nie kończyć się na dostawach oleju napędowego. Negocjacje trwają ws. zaopatrywania spółek KOWR w m.in.: sól paszową, tabletki solne do uzdatniania wody, oleje i środki smarne, czy nawozy azotowe z należącego do Orlenu Anwilu.

KOWR jest agencją wykonawczą, nad którą nadzór sprawuje minister rolnictwa. W skład ośrodka wchodzi 41 spółek, a jego zadaniem jest wdrażanie i stosowanie instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Orlen Paliwa to spółka wchodząca w skład Grupy PKN Orlen. Zajmuje się sprzedażą produktów paliwowych, m.in. benzyn (PB95, PB98), olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu (LPG) odbiorcom hurtowym.

SzSz (PAP)