Fotyga: Nord Stream 2 grozi katastrofą ekologiczną

Europosłanka Anna Fotyga (PiS) wysłała w środę do Komisji Europejskiej interpelację, w której pyta o działania unijnych instytucji w sprawie zagrożeń środowiskowych na Morzu Bałtyckim wynikających z budowy gazociągu Nord Stream 2.

W interpelacji Fotyga pisze, że lista zarzutów wobec Nord Stream 2 jest długa, a skala i powaga zagrożeń wymaga od KE zdecydowanych działań.

Jednym z pomijanych obszarów są zagrożenia dla środowiska. Przy budowie Nord Stream 2 cyklicznie dochodzi do wycieków szkodliwych substancji, których wielkość możemy mierzyć w dziesiątkach kilometrów kwadratowych. Awarie i wycieki nie są zgłaszane ani władzom państw basenu Morza Bałtyckiego, ani międzynarodowym instytucjom. Wiemy, że do takich skażeń dochodziło w pobliżu Finlandii. Także niemieckie plaże, w tym obszary objęte ochroną programu Natura 2000, zostały skażone toksycznym smarem, do czego Nord Stream 2 AG przyznała się dopiero po protestach - wskazuje.