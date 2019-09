Przedsiębiorcy spuszczają łomot Platformie!

Platforma Obywatelska ruszyła z facebookową kampanią na dużą skalę skierowaną prawdopodobnie do przedsiębiorców. Rzecz w tym, że przedsiębiorcom zagotowała się przez to krew i nie zostawiają oni na PO suchej nitki

Składka ZUS dla przedsiębiorców w ciągu ostatnich 4 lat wzrosła aż o… 400 zł! Tak państwo „zachęca” do przedsiębiorczości - podaje w facebookowej reklamie Platforma Obywatelska.

Przedsiębiorcy są oburzeni nieprawdziwymi informacjami o wyimaginowanej składce ZUS w wysokości 400 zł, o której wspomina Platforma. Obiektywne liczby nie mają nic wspólnego z podanym przez elektorat PO komunikatem. Na oficjalnej stronie ZUS-u możemy zweryfikować poprawność tych danych .

PO FN1 FB / autor: screen Fratria

W ciągu ostatnich 4 lat składka ZUS wzrosła o 224,69 zł. W 2015 r. wynosiła 1092,28 zł, a obecnie 1316,97 zł. Nowa metoda zaokrąglenia składki przez Platformę tworzy nieprawdziwy obraz sytuacji, który nie ma nic wspólnego z realnymi danymi. Dlaczego PO bazuje na niesprawdzonych informacjach wprowadzając przedsiębiorców w błąd? - skomentował Łukasz Misiukanis, przedsiębiorca.

W przeciągu ostatnich 4 lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło miesięcznie o 700 zł netto (>1000 zł brutto ). Aktualnie wydolność ZUS-u związana z obsługą rent i emerytur wynosi ponad 80 proc. Nigdy w historii nie mieliśmy takiej sytuacji. Jeszcze niedawno państwo płaciło emerytom i rencistom prawie dwa razy tyle, ile wynosiły nasze składki. W ciągu 4 lat PKB Polski zwiększył się o ok 20 proc. Na koniec 2018 roku w porównaniu do 2014 r Polska obniżyła swój deficyt budżetowy prawie 3-krotnie. Dług publiczny spadł z 50,5 proc. PKB (2014) do 48,9 proc. 2018 r.”- komentuje Łukasz Misiukanis.