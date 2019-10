Bełbot: "Neumann obnażył podejście pseudo-elit III RP do obywateli"

„Sławomir Neumann obnażył podejście pseudo elit III RP do obywateli, którzy są jedynie środkiem do osiągniecia celów Platformy Obywatelskiej” - mówi w wywiadzie dla wGospodarce.pl Marcin Bełbot, pomorski samorządowiec, kandydat PiS do Senatu.

Arkady Saulski: TVP ujawniła wstrząsające nagranie rozmowy polityka PO Sławomira Naumanna z lokalnym działaczem tej partii. Padają wulgarne słowa ale też obraźliwe określenia pod adresem… no właśnie, kogo dokładnie? Czy mieszkańcy Tczewa, o którym mowa w nagraniach, powinni się czuć urażeni?

Marcin Bełbot: Oczywiście powinni czuć się urażeni, ale myślę że dotyka to nie tylko mieszkańców Tczewa, a wszystkich Polaków. Sławomir Neumann obnażył podejście pseudo-elit III RP do obywateli, którzy mają być jedynie środkiem do osiągnięcia celów Platformy Obywatelskiej. W jego wypowiedzi brak podmiotowości wyborców, nie wspominając już o misji która powinna każdemu politykowi przyświecać. W zaistniałej sytuacji nasuwają mi się słowa śp. Kornela Morawieckiego „żyjemy nie tylko dla siebie żyjemy i umieramy dla innych” my w ten sposób patrzymy na politykę. Za rządów Zjednoczonej Prawicy jakość elity politycznej jest znacznie wyższa i mam nadzieje, że zaistnieje takie przeświadczenie również w świadomości ludzi, którzy wcześniej ulegali propagandzie tej wspomnianej pseudo-elity.

Sam jest Pan doświadczonym samorządowcem - zaś na taśmach mowa jest o zarzutach prokuratorskich dla prezydentów i włodarzy miast. Wielu z nich piastuje swoje stanowiska od lat - czy nie czas na rozbetonowanie samorządów, reformę?

Sytuacja z Prezydentami miast na których ciążą zarzuty, a ich poparcie nadal jest bardzo wysokie tylko uwypukla problem związany z samorządami. Nawet jeżeli Prezydenci miast działają w ramach prawa, mają często ogromny budżet do zagospodarowania, a to jest pokusa do tworzenia patologii - np. organizacja zbyt wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i muzycznych, które de facto promują danego włodarza. Takim problemem również jest nadmierny rozrost biurokracji, zazwyczaj prezydenci są największymi pracodawcami w mieście, pośrednio lub bezpośrednio. Jeśli chodzi o rozbetonowanie samorządów ta praca już się zaczęła, czego dowodem jest bardzo dobra ustawa autorstwa Marcina Horały, która wprowadza chociażby dwukadencyjność. To oznacza, że prezydent, wójt czy burmistrz nie będzie mógł pełnić tego urzędu dłużej niż dwie kadencje. Uważam, że powinniśmy rozpocząć również debatę nad finansowaniem samorządów, ciekawym przykładem jest finansowanie oświaty, na które miasto dostaję subwencje od Państwa i, jednoczenie znów powtórzę, staje się pracodawcą we wszystkich szkołach w swoich granicach.

Taśmy są zdecydowanie kompromitujące dla opozycji a i mogą doprowadzić też do działań prokuratury. Czy zwyczajni działacze PO KO, którzy nie są zamieszani w kontrowersje powinni jeszcze pokładać ufność w tym ugrupowaniu?

Zdecydowanie zwyczajni działacze PO KO, ci oddolni, powinni jak najszybciej opuścić ten tonący statek i znaleźć sobie nową uczciwą formułę, w której będą mogli pracować na rzecz Polski. W tej chwili walka polityczna toczy się o naszą przyszłość, o to jak będziemy budowali nasz kraj w najbliższych latach, czy będziemy traktowali obywateli podmiotowo czy też wróci on pod rządy naszych poprzedników - kulisy tych rządów słyszymy doskonale na taśmach Pana Neumanna. Wiele podziałów zaszczepionych polskim obywatelom zostało wykreowane sztucznie, divide et impera, dziel i rządź, natomiast my musimy się zjednoczyć, dostrzec, że PiS to ta „dobrze naoliwiona maszyna”, wykorzenić patologie postkomunizmu, a następnie już spokojnie i pokojowo, w zdrowej demokracji, będziemy wymieniali poglądy i szukali dla Polski jak najlepszych rozwiązań, bo przecież jesteśmy jednym, wspaniałym narodem. System, który staramy się zmienić, został obnażony na taśmach Pana Neumanna, jednak w wyniku ich propagandy ciężko postawić politykom PO zarzuty - politycy będą bowiem wmawiać obywatelom, że to pisowska nagonka, a w razie czego sądy, jak powiedział Pan Sławomir Neumann, nie rozstrzygną żadnej sprawy. Proszę teraz to zestawić z propagandą uprawianą przez PO w ostatniej kadencji na temat „pisowskich sądów”, upolitycznionych i zagarniętych przez PiS. Obudź się Narodzie!

Rozmawiał Arkady Saulski.