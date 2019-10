Fotowoltaika z 8-procentowym VAT-em

Ustawa zakładająca wprowadzenie jednolitej, wynoszącej 8 proc. stawki VAT na domową fotowoltaikę oraz zwolnienia z PIT dotacji z programu „Mój Prąd” czeka na podpis prezydenta, Andrzeja Dudy. Sejm zaakceptował poprawki Senatu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spodziewa się, że znowelizowane prawo wejdzie w życie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zarząd ML System pozytywnie ocenia zmiany legislacyjne. - Zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych dotacji do instalacji, pochodzących z programu „Mój Prąd” uczynią inwestycję w fotowoltaikę jeszcze bardziej opłacalną z perspektywy prosumenta. Podobnie, jak wprowadzenie jednolitego, 8-proc. VAT-u dla domowych instalacji - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. Prezes ML System dodaje, że dotychczas funkcjonujący podział na instalacje dachowe z niższą stawką oraz pozostałe, z wyższą, wynoszącą 23 proc., nie odpowiadał na potrzeby rynku. Liczymy, że znowelizowane prawo pozytywnie wpłynie na rozwój naszej oferty kierowanej do odbiorców indywidualnych - Instytut Energetyki Odnawialnej spodziewa się, że w 2019 r. Polska znajdzie się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Instytut szacuje ponadto, że na koniec bieżącego roku skumulowana, krajowa moc instalacji fotowoltaicznych może wynieść 1,5 GW. Budżet rządowego programu „Mój prąd” ma wynieść 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł spółka określa potencjał rynku na