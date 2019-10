Port Gdańsk: Modernizacja sieci drogowo-kolejowej na półmetku

Prace przy rozbudowie i modernizacji sieci drogowo-kolejowej Portu Zewnętrznego w Porcie Gdańsk są na półmetku - poinformowała w czwartek wykonująca te prace firma NDI. Powstający w porcie układ drogowo-kolejowy ma być w przyszłości zapleczem dla planowanego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą wynieść ok. 100 mln ton rocznie.

Najbardziej zaawansowane, sięgające już 60 proc. wykonania zaplanowanych robót są prace w branży kolejowej, 56 proc. zaawansowania osiągnięto w branży mostowej, a 51 proc. zaawansowania w branży drogowej. Na 77 proc. zaawansowania zostały ocenione prace na parkingu buforowym dla pojazdów ciężarowych. Na wznoszonych w ramach umowy trzech wiaduktach trwają prace wykończeniowe, a na jednym montowane będą prefabrykowane belki.

Jak poinformowano, przed terminem założonym w umowie zostanie przebudowana sieć kolejowa prowadząca do terminala kontenerowego DCT.

„Przed nami rozpoczęcie prac przy budowie torowiska do terminala węglowego oraz kontynuacja prac sieciowych, mostowych i drogowych - mówi cytowany w komunikacie dyrektor projektu w firmie NDI Jacek Szymański.

Jak poinformowało NDI przebudowywane są ulice o łącznej długości 5,6 km, powstaną też cztery nowe wiadukty, a rozebrane zostaną dwa istniejące.

Powstający w porcie układ drogowo-kolejowy o długości 9,4 km, obejmujący też 16 nowych rozjazdów, ma być w przyszłości zapleczem dla planowanego Portu Centralnego, dzięki któremu przeładunki Portu Gdańsk mogą wynieść ok. 100 mln ton rocznie.

Port Zewnętrzny w porcie gdańskim to teren, na którym znajdują się wszystkie terminale głębokowodne, umożliwiające przyjmowanie największych jednostek przypływających do Gdańska.

Umowa na rozbudowę i modernizację sieci drogowo-kolejowej Portu Zewnętrznego w gdańskim porcie została podpisana w lipcu ub.r. w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Wartość inwestycji to ok. 176 mln zł z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace wykonuje, wyłoniona w przetargu, firma NDI S.A. Projekt ma zostać zrealizowany do końca 2020 r.

W ramach przedsięwzięcia zmianie ulegnie m.in. układ komunikacyjny w Porcie Zewnętrznym, w tym ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego. Pojawi się dodatkowy tor do terminala DCT, nowe tory do terminali węglowych oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowo, powstanie niewielki parking buforowy dla aut ciężarowych, pierwszy w tej części portu.

