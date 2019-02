Spokojna sesja w oczekiwaniu na wyniki Alphabetu

Pierwsza sesja tego tygodnia upłynęła pod znakiem względnego spokoju na większości parkietów europejskich. Taki rozwój wydarzeń obserwujemy również za oceanem, gdzie inwestorzy wyczekują na wyniki kwartalne Alphabetu, które zostaną opublikowane po zamknięciu na Wall Street.

Nowy miesiąc na razie nie przyniósł dużych zmian na światowych indeksach, co może jednak zmienić się dosyć szybko. Donald Trump dał czas do końca lutego na podpisanie porozumienia handlowego z Chinami. Jeśli się to nie stanie to o kontynuację wzrostów może być ciężko. Z drugiej jednak strony, na rynek docierają to cały czas nowe informacje o możliwym rozstrzygnięciu sporu już w najbliższych dniach. Jedną z nich jest wypowiedź prezesa Foxconn Technology Group, który rzekomo w rozmowie z amerykańskim prezydentem dostał informację o szybkim zakończeniu negocjacji i ustanowieniu rozejmu handlowego z Chinami.

Jest to o tyle ważne, że ostatnie wzrosty na giełdach były napędzane głównie oczekiwaniami handlowymi oraz gołębią retoryką ze strony Rezerwy Federalnej, a rozczarowanie w kontekście handlu z pewnością nie byłoby mile widziane przez kupujących. Z trwającego sezonu wynikowego na Wall Street nie poznaliśmy dzisiaj żadnych istotnych publikacji, jednak wieczorem swoje wyniki opublikuje kolejny technologiczny gigant - Alphabet. Właściciel przeglądarki Google miał w IV kwartale zarobić 10,88 dolarów w przeliczeniu na 1 akcję i osiągnąć przychody w wysokości 38,91 mld. Największa uwaga w raporcie zostanie przyłożona oczywiście do segmentu reklamowego, w związku z rosnącym udziałem Amazona w rynku oraz konkurencją ze strony firmy Jeffa Bezosa, której obawia się również Facebook.

Na GPW dzisiaj obserwujemy delikatne spadki w segmencie blue chipów, choć nasz największy indeks przez większą część sesji utrzymywał się powyżej poziomu 2400 pkt. Wśród sektorów w dalszym ciągu bryluje energetyka, a indeks WIG-Energia wyszedł na 11-miesięczne maksima. Z punktu widzenia kapitalizacji najlepiej radzą sobie małe spółki, które mierzone indeksem SWIG80 jako jedyne utrzymują się powyżej kreski. Kolejny dzień odbicia można również zaobserwować wśród banków Leszka Czarneckiego, które systematycznie rosną po ogłoszeniu planów połączenia Getin Noble i Idea Banku.

Dzisiaj w kalendarzu makro nie mieliśmy zbyt wielu publikacji, jednak w nocy poznamy decyzję Banku Australii w sprawie stóp procentowych, które mają pozostać bez zmian. Dodatkowo w trakcie sesji zostaną opublikowane finalne odczyty PMI oraz indeks ISM dla usług w Stanach Zjednoczonych.