Była wielka płyta. Teraz czas na prefabrykaty

Przygotowywanie form do prefabrykacji to nawet 30 proc. kosztów całej inwestycji - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów Mirosław Barszcz. Jak dodał, koszty można znacząco obniżyć, stosując system uniwersalnych form, „klocków lego”, z których będzie można budować różne domy.

Przy prefabrykacji bardzo istotnym czynnikiem kosztowym jest proces przygotowywania form pod konkretny projekt - powiedział koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów.

Jak wyjaśnił, jeżeli zamierzamy wybudować jeden budynek z prefabrykatów, „a został on już zaprojektowany przez architekta, to następnym etapem jest przygotowanie przez technologa form do tego projektu”.

Dodał, że proces ich przygotowania pod konkretny budynek sięga nawet 30 proc. kosztów całej inwestycji.

Wyszliśmy z założenia, że jeśli stworzymy system +klocków lego+, które będą uniwersalne, to później architekci z pomocy tych klocków będą mogli tworzyli kolejne projekty architektoniczne - podał Barszcz. Zaznaczył, że w ten sposób będzie można „trochę odwrócić logikę projektowania budynków”.

Powiedział, że „tworzymy system standardowych klocków, których będzie pewnie kilkadziesiąt”. Dodał, że będzie to system otwarty, który będą mogły stosować wszystkie firmy polskie, robiące prefabrykacje, a także architekci i technolodzy.

Dzięki temu zaoszczędzimy czas i pieniądze - podkreślił koordynator Rady Mieszkalnictwa przy prezesie Rady Ministrów.

Dodał, że w tej chwili udało się zidentyfikować w Polsce ok. 40 firm, które „robią prefabrykację”.

Wyliczył, że całkowity roczny potencjał produkcyjny tych firm to jest ok. 8 tys. mieszkań. Zauważył również, że obecnie „prawie cała polska produkcja prefabrykacji wyjeżdża za granicę - do Skandynawii, Niemiec, krajów Beneluksu”.

Jak informował PFR Nieruchomości, „prefabrykacja może być także odpowiedzią na rosnące obecnie ceny materiałów budowlanych, koszty budowy oraz deficyt siły roboczej”.

BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów ogłosił konkurs na opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków - na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano w piątek, o godz. 9 w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

